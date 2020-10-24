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Названы "вредные" советы по экономии топлива
Эксперт журнала "За рулем" Иннокентий Кишкурно назвал "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:11
2020-10-24T15:03
авто
за рулем
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Эксперт журнала "<a href="https://ria.ru/product_Za_rulem/" target="_blank">За рулем</a>" Иннокентий Кишкурно <a href="https://www.zr.ru/" target="_blank">назвал</a> "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.В частности, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива. "В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар", — заявил Кишкурно.Эксперт отметил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.Также не стоит злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером. "Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", — объяснил Кишкурно.Кроме того, не надо пытаться попасть в воздушный мешок впередиидущего грузовика, так как существует риск получить сколы на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота.Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости. "Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20200923/avtokhlam-1577677082.html
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РИА Новости
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авто, за рулем, общество

Названы "вредные" советы по экономии топлива

04:11 24.10.2020 (обновлено: 15:03 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Иннокентий Кишкурно назвал "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.
В частности, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива. "В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар", — заявил Кишкурно.
Эксперт отметил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.
Также не стоит злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером. "Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", — объяснил Кишкурно.
Кроме того, не надо пытаться попасть в воздушный мешок впередиидущего грузовика, так как существует риск получить сколы на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота.
Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости. "Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива", — заключил эксперт.
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