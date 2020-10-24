https://ria.ru/20201024/ekonomiya-1581295151.html

Названы "вредные" советы по экономии топлива

Эксперт журнала "За рулем" Иннокентий Кишкурно назвал "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T04:11

2020-10-24T04:11

2020-10-24T15:03

авто

за рулем

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239443_0:0:3430:1930_1400x0_80_0_0_8847f49858cbcee49f6cc32fd5ceca5a.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Эксперт журнала "<a href="https://ria.ru/product_Za_rulem/" target="_blank">За рулем</a>" Иннокентий Кишкурно <a href="https://www.zr.ru/" target="_blank">назвал</a> "вредные" советы по экономии топлива, которые имеют обратный эффект.В частности, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива. "В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар", — заявил Кишкурно.Эксперт отметил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.Также не стоит злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером. "Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", — объяснил Кишкурно.Кроме того, не надо пытаться попасть в воздушный мешок впередиидущего грузовика, так как существует риск получить сколы на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота.Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости. "Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20200923/avtokhlam-1577677082.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, за рулем, общество