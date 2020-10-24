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https://ria.ru/20201024/ekonomika-1581322348.html
Глава AmCham оценил падение ВВП России и США
Экономики России и США лучше среднего по миру переносят последствия пандемии коронавируса, падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:15
2020-10-24T12:15
коронавирус covid-19
amcham
алексис родзянко
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Экономики России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> лучше среднего по миру переносят последствия пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (<a href="http://ria.ru/organization_AmCham/" target="_blank" data-auto="true">AmCham</a>) <a href="http://ria.ru/person_Aleksis_Rodzjanko/" target="_blank" data-auto="true">Алексис Родзянко</a>."В России, похоже, как и в США, идет восстановление. Предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4%, хотя вначале думали, что будет 6-8%, кто-то говорил даже о минус 10%", - полагает собеседник агентства."В США очень похожие цифры. И США, и Россия экономически лучше среднего переносят коронавирус. В США будет минус, но он будет не такой драматичный, порядка 3-4%", - прогнозирует он.Говоря об американских компаниях, работающих в России, глава палаты отметил, что часто обсуждает новые условия с коллегами. "Мы общаемся постоянно, а поскольку правила со временем меняются, это общение не прекращается. Крупные многонациональные компании ведут себя очень осторожно, предпочитая работать удаленно в тех случаях, когда это допустимо", - рассказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html
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коронавирус covid-19, amcham, алексис родзянко, сша, экономика

Глава AmCham оценил падение ВВП России и США

12:15 24.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экономики России и США лучше среднего по миру переносят последствия пандемии коронавируса, падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"В России, похоже, как и в США, идет восстановление. Предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4%, хотя вначале думали, что будет 6-8%, кто-то говорил даже о минус 10%", - полагает собеседник агентства.
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"В США очень похожие цифры. И США, и Россия экономически лучше среднего переносят коронавирус. В США будет минус, но он будет не такой драматичный, порядка 3-4%", - прогнозирует он.
Говоря об американских компаниях, работающих в России, глава палаты отметил, что часто обсуждает новые условия с коллегами. "Мы общаемся постоянно, а поскольку правила со временем меняются, это общение не прекращается. Крупные многонациональные компании ведут себя очень осторожно, предпочитая работать удаленно в тех случаях, когда это допустимо", - рассказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Коронавирус COVID-19AmChamАлексис РодзянкоСШАЭкономика
 
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