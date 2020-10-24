https://ria.ru/20201024/ekologiya-1581247978.html

"Ничего лишнего". Как жительница Урала на два года отказалась от покупок

В гардеробе Дины Хитровой из Екатеринбурга максимум двадцать предметов одежды и обуви: джинсы, толстовка, две пары кроссовок, несколько футболок. В магазины за... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

greenpeace

екатеринбург

мусор

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> В гардеробе Дины Хитровой из Екатеринбурга максимум двадцать предметов одежды и обуви: джинсы, толстовка, две пары кроссовок, несколько футболок. В магазины за такими товарами она не заходила уже больше двух лет. "Завязать" с покупками решила не из экономии — ради экологии. По ее мнению, любая спонтанно приобретенная, а потом выброшенная вещь наносит вред окружающей среде. В городе Дина научилась вести почти безотходный образ жизни: органический мусор компостирует, пластик и стекло относит на переработку. Даже кассовым чекам нашла применение — делает из них акварельную бумагу. "Продержаться хотя бы месяц"На фото Дина сжимает в руке посадочный талон, пришедшие в негодность стельки, этикетку от бутылки растительного масла. Это содержимое ее мусорного ведра за одиннадцать дней. "Могло бы получиться еще меньше: намокшие картонные стельки хорошо было бы высушить и сдать вместе с макулатурой". До 2010 года она особо не задумывалась о чрезмерном потреблении и экологии. Работала архитектором в престижной фирме, на себя денег не жалела. "Вечером могла зайти в магазин и крупно потратиться на какую-то ненужную вещь. И ладно бы это были запланированные покупки. Но я сорила деньгами по принципу "раз оказалась в магазине, нужно что-то приобрести", — вспоминает собеседница. Все изменили волонтерские проекты. Хитрова вступила в "Общество добровольных лесных пожарных", затем подружилась с активистами Greenpeace. Начинала с малого — сортировки мусора. А два года назад решила пожить по принципу zero waste, "ноль отходов". "Пообещала не покупать ничего лишнего — даже пары носков. Хотела просто понять, смогу ли выдержать". Конкретных сроков не ставила — думала перетерпеть хотя бы месяц. Но после года "беспокупочной диеты" продлила эксперимент. Дина вспоминает, что первым делом перебрала гардероб: часть вещей отвезла на переработку, что-то отдала друзьям. Сейчас у нее в шкафу — базовый набор: несколько футболок, толстовка, джинсы, пара штанов, две пары кроссовок — для повседневной носки и для бега. Зимних курток две — на каждый день и для занятий спортом. Уверяет: хватает на все случаи жизни. Тем более если человек придерживается спортивного стиля."Сильнее всего, конечно, снашивается обувь. Одни кроссовки у меня уже очень потрепанные. Но я отношу их в мастерскую, ставлю заплатки, подклеиваю. Понимаю: к цене любой новой вещи нужно приплюсовать трудозатраты, сырье, необходимое для производства, сотни литров воды для выращивания, к примеру, хлопка". Носки она штопает. Уверяет, что за два года не купила ни пары. То же самое можно сказать и про обувь, украшения, даже нижнее белье. "В комментариях к моим постам в соцсетях многие пишут, мол, я сперва запаслась одеждой впрок, потом объявила год (сначала эксперимент был рассчитан на двенадцать месяцев) без покупок. Но я ведь это делаю прежде всего для себя. Зачем мне себя обманывать?" Раньше под важную встречу или поездку Дина обязательно приобретала новый костюм или платье. Теперь на мастер-классы, интервью ходит в толстовке. <strong>— Случается, что вы в гостях и все видят, что у вас носки заштопаны? Не боитесь осуждения, косых взглядов? </strong>— Все знакомые понимающе относятся к моему образу жизни, к взглядам. Да и потом: не надо думать, что я хожу в обносках. Одежда, особенно качественная и дорогая, довольно долговечная. Мы выбрасываем ее раньше — просто потому, что вещь вышла из моды, надоела. Дина подсчитала: сэкономила 150 тысяч рублей и больше трехсот часов, которые раньше провела бы в примерочных. "Я могла зайти в торговый центр и забыть обо всем, выбирая вещи. Но даже если ничего не подходило, все равно что-то покупала. Нужно ведь было хоть как-то оправдать потраченное время". Бумага из чековПолиэтиленовые пакеты Хитрова не использует уже несколько лет. В магазины ходит с экомешочками, сшитыми собственноручно. "Их нужно всего лишь вытряхнуть — и они готовы для нового применения. Да, для мяса или курицы не очень подходят, хотя можно и постирать. Но я веган, поэтому в продуктовых беру овощи и фрукты". От обычной бытовой химии тоже отказалась. Шампунь и кондиционер для волос покупает только твердые, без упаковок. Вместо губок — экомочалки, мастерит сама из обрезков материи. Даже зубные щетки нашла экологичные — из бамбука. "Разлагаются они как обычная древесина — за несколько лет. Хотя сейчас во многих городах, в том числе в Екатеринбурге, есть места, где пластиковые зубные щетки принимают на переработку. Их переплавляют и добавляют в покрытие для спортплощадок". Чеки из супермаркетов Дина не выбрасывает — превращает в экобумагу. Объясняет, что из-за содержащегося в них вредного соединения бисфенол А на переработку отдавать нельзя. "Я собирала их в коробку. Со временем накопилось так много, что надо было срочно придумать им применение. Решила попробовать сделать акварельную бумагу". Квитки Дина замачивает в тазу, добавляет немного клея ПВА, перемешивает до однородности. Получившуюся массу протирает через сито, выкладывает тонким слоем на ткань, сушит. "Даже здесь я добилась экологичности. Если почитаете, как изготавливают бумагу, поймете, насколько это вредно для окружающей среды: много отбеливаний, отходы и очистные воды. А мое производство — безотходное. Из мусора я получаю новый продукт".<strong>— Соки в пакетах или воду в бутылках тоже не покупаете? </strong>— Конечно, нет. Больше пяти лет назад мне подарили многоразовую бутылку. Она со мной везде. Это и экологично, и экономно: на отказе от бутилированной воды выигрываю до десяти тысяч рублей в год. Кстати, и общественным транспортом не пользуюсь — передвигаюсь лишь на велосипеде. "Подбираю даже собачьи экскременты"Дина не только минимизирует свой мусор, но и убирает за другими. Уже несколько лет она занимается плоггингом — очисткой территории во время пробежек. "Я живу рядом с Ухтусским лесопарком, давно увлекаюсь бегом. Единственное, что меня расстраивало, — мусор, который нерадивые шашлычники оставляют где попало. Поняла: если мне не нравится тренироваться в таком бардаке, нужно что-то с этим делать: стала подбирать банки, пакеты. Уже потом узнала, что плоггинг — целое движение людей, взявших на себя заботу о чистоте. Кстати, зародилось оно в Швеции. Слово состоит из двух корней: "поднимать" и "бег". На первых порах Хитрова собирала пластиковые бутылки. Потом добавила влажные салфетки, окурки. Теперь не брезгует даже собачьими экскрементами. С ежедневных разминок выносит из леса по шесть-восемь килограммов мусора. При этом даже мешки не покупает, а находит среди выброшенных отходов. Потом не выкидывает в контейнер вместе с содержимым — оставляет для следующей "охоты". "Были случаи, когда пакеты я использовала несколько недель". Единственное, что приходится покупать, — перчатки. Но их Дина стирает (к слову, экомылом) и носит месяцами. Наверное, в глобальном масштабе ее вклад в экологию минимален. Усилия Дины перекрывают выхлопы с одного предприятия. Но если каждый откажется хотя бы от пластиковых пакетов, дышать планете точно станет легче.

Б-52 бывает, поехала крыша у Дины , без мужика она одинока 65

Ольга Занкова кстати... в качестве волонтера помогаю нескольким бабушкам... Общаемся, понятное дело. Так вот они без всяких плоггингов и экозаморочек примерно так и живут. Банально потому что привыкли так жить еще в советских времен. Это экономия по жизни - они пакеты стирают и используют много раз, обувь ремонтируют (и не всегда из-за нехватки денег, просто привыкают к удобной, а новая не всегда подходит), они не покупают бутилированное, а продукты - в развес - это же дешевле. И полы и посуду моют старыми тряпками, а не покупают губки.. Много можно перечислять. Это просто образ жизни, а не бедность. Что интересно - у них обычно есть и сбережения. Без денег ни одна не сидит, хотя пенсии не большие. А молодежь просто является ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, нам же так удобнее - взять крупу в фирменном пакете, покупки на кассе в одноразовый пакетик... 52

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

greenpeace, екатеринбург, мусор, экология, общество