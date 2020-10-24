"Ничего лишнего". Как жительница Урала на два года отказалась от покупок
© Фото : предоставлено Диной ХитровойДина Хитрова
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В гардеробе Дины Хитровой из Екатеринбурга максимум двадцать предметов одежды и обуви: джинсы, толстовка, две пары кроссовок, несколько футболок. В магазины за такими товарами она не заходила уже больше двух лет. "Завязать" с покупками решила не из экономии — ради экологии. По ее мнению, любая спонтанно приобретенная, а потом выброшенная вещь наносит вред окружающей среде. В городе Дина научилась вести почти безотходный образ жизни: органический мусор компостирует, пластик и стекло относит на переработку. Даже кассовым чекам нашла применение — делает из них акварельную бумагу.
"Продержаться хотя бы месяц"
На фото Дина сжимает в руке посадочный талон, пришедшие в негодность стельки, этикетку от бутылки растительного масла. Это содержимое ее мусорного ведра за одиннадцать дней. "Могло бы получиться еще меньше: намокшие картонные стельки хорошо было бы высушить и сдать вместе с макулатурой".
До 2010 года она особо не задумывалась о чрезмерном потреблении и экологии. Работала архитектором в престижной фирме, на себя денег не жалела. "Вечером могла зайти в магазин и крупно потратиться на какую-то ненужную вещь. И ладно бы это были запланированные покупки. Но я сорила деньгами по принципу "раз оказалась в магазине, нужно что-то приобрести", — вспоминает собеседница.
Все изменили волонтерские проекты. Хитрова вступила в "Общество добровольных лесных пожарных", затем подружилась с активистами Greenpeace. Начинала с малого — сортировки мусора. А два года назад решила пожить по принципу zero waste, "ноль отходов". "Пообещала не покупать ничего лишнего — даже пары носков. Хотела просто понять, смогу ли выдержать".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойДина Хитрова
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Дина Хитрова
Конкретных сроков не ставила — думала перетерпеть хотя бы месяц. Но после года "беспокупочной диеты" продлила эксперимент. Дина вспоминает, что первым делом перебрала гардероб: часть вещей отвезла на переработку, что-то отдала друзьям. Сейчас у нее в шкафу — базовый набор: несколько футболок, толстовка, джинсы, пара штанов, две пары кроссовок — для повседневной носки и для бега. Зимних курток две — на каждый день и для занятий спортом. Уверяет: хватает на все случаи жизни. Тем более если человек придерживается спортивного стиля.
"Сильнее всего, конечно, снашивается обувь. Одни кроссовки у меня уже очень потрепанные. Но я отношу их в мастерскую, ставлю заплатки, подклеиваю. Понимаю: к цене любой новой вещи нужно приплюсовать трудозатраты, сырье, необходимое для производства, сотни литров воды для выращивания, к примеру, хлопка".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойМешки вместо пластиковых пакетов
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Мешки вместо пластиковых пакетов
Носки она штопает. Уверяет, что за два года не купила ни пары. То же самое можно сказать и про обувь, украшения, даже нижнее белье. "В комментариях к моим постам в соцсетях многие пишут, мол, я сперва запаслась одеждой впрок, потом объявила год (сначала эксперимент был рассчитан на двенадцать месяцев) без покупок. Но я ведь это делаю прежде всего для себя. Зачем мне себя обманывать?"
Раньше под важную встречу или поездку Дина обязательно приобретала новый костюм или платье. Теперь на мастер-классы, интервью ходит в толстовке.
— Случается, что вы в гостях и все видят, что у вас носки заштопаны? Не боитесь осуждения, косых взглядов?
— Все знакомые понимающе относятся к моему образу жизни, к взглядам. Да и потом: не надо думать, что я хожу в обносках. Одежда, особенно качественная и дорогая, довольно долговечная. Мы выбрасываем ее раньше — просто потому, что вещь вышла из моды, надоела.
© Фото : предоставлено Диной ХитровойДина Хитрова
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Дина Хитрова
Дина подсчитала: сэкономила 150 тысяч рублей и больше трехсот часов, которые раньше провела бы в примерочных. "Я могла зайти в торговый центр и забыть обо всем, выбирая вещи. Но даже если ничего не подходило, все равно что-то покупала. Нужно ведь было хоть как-то оправдать потраченное время".
Бумага из чеков
Полиэтиленовые пакеты Хитрова не использует уже несколько лет. В магазины ходит с экомешочками, сшитыми собственноручно. "Их нужно всего лишь вытряхнуть — и они готовы для нового применения. Да, для мяса или курицы не очень подходят, хотя можно и постирать. Но я веган, поэтому в продуктовых беру овощи и фрукты".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойПродукты, упакованные в экомешочки
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Продукты, упакованные в экомешочки
От обычной бытовой химии тоже отказалась. Шампунь и кондиционер для волос покупает только твердые, без упаковок. Вместо губок — экомочалки, мастерит сама из обрезков материи. Даже зубные щетки нашла экологичные — из бамбука. "Разлагаются они как обычная древесина — за несколько лет. Хотя сейчас во многих городах, в том числе в Екатеринбурге, есть места, где пластиковые зубные щетки принимают на переработку. Их переплавляют и добавляют в покрытие для спортплощадок".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойБумага из чеков
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Бумага из чеков
Чеки из супермаркетов Дина не выбрасывает — превращает в экобумагу. Объясняет, что из-за содержащегося в них вредного соединения бисфенол А на переработку отдавать нельзя. "Я собирала их в коробку. Со временем накопилось так много, что надо было срочно придумать им применение. Решила попробовать сделать акварельную бумагу". Квитки Дина замачивает в тазу, добавляет немного клея ПВА, перемешивает до однородности. Получившуюся массу протирает через сито, выкладывает тонким слоем на ткань, сушит. "Даже здесь я добилась экологичности. Если почитаете, как изготавливают бумагу, поймете, насколько это вредно для окружающей среды: много отбеливаний, отходы и очистные воды. А мое производство — безотходное. Из мусора я получаю новый продукт".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойДина во время мастер-класса по изготовлению акварельной бумаги из чеков
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Дина во время мастер-класса по изготовлению акварельной бумаги из чеков
— Соки в пакетах или воду в бутылках тоже не покупаете?
— Конечно, нет. Больше пяти лет назад мне подарили многоразовую бутылку. Она со мной везде. Это и экологично, и экономно: на отказе от бутилированной воды выигрываю до десяти тысяч рублей в год. Кстати, и общественным транспортом не пользуюсь — передвигаюсь лишь на велосипеде.
"Подбираю даже собачьи экскременты"
Дина не только минимизирует свой мусор, но и убирает за другими. Уже несколько лет она занимается плоггингом — очисткой территории во время пробежек. "Я живу рядом с Ухтусским лесопарком, давно увлекаюсь бегом. Единственное, что меня расстраивало, — мусор, который нерадивые шашлычники оставляют где попало. Поняла: если мне не нравится тренироваться в таком бардаке, нужно что-то с этим делать: стала подбирать банки, пакеты. Уже потом узнала, что плоггинг — целое движение людей, взявших на себя заботу о чистоте. Кстати, зародилось оно в Швеции. Слово состоит из двух корней: "поднимать" и "бег".
© Фото : предоставлено Диной ХитровойПосле каждой пробежки Дина выносит из леса по шесть-восемь килограммов мусора
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
После каждой пробежки Дина выносит из леса по шесть-восемь килограммов мусора
На первых порах Хитрова собирала пластиковые бутылки. Потом добавила влажные салфетки, окурки. Теперь не брезгует даже собачьими экскрементами.
С ежедневных разминок выносит из леса по шесть-восемь килограммов мусора. При этом даже мешки не покупает, а находит среди выброшенных отходов. Потом не выкидывает в контейнер вместе с содержимым — оставляет для следующей "охоты". "Были случаи, когда пакеты я использовала несколько недель". Единственное, что приходится покупать, — перчатки. Но их Дина стирает (к слову, экомылом) и носит месяцами.
Наверное, в глобальном масштабе ее вклад в экологию минимален. Усилия Дины перекрывают выхлопы с одного предприятия. Но если каждый откажется хотя бы от пластиковых пакетов, дышать планете точно станет легче.
© Фото : предоставлено Диной ХитровойПакеты для сбора мусора Дина тоже находит в лесу
© Фото : предоставлено Диной Хитровой
Пакеты для сбора мусора Дина тоже находит в лесу