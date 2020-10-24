https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html

В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии

Член Общественной наблюдательной комиссии Республики Чувашия Кирилл Лукин в интервью Пятому каналу рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда с... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:54

2020-10-24T08:54

2020-10-24T10:35

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

общественная наблюдательная комиссия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Член <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Республики Чувашия Кирилл Лукин в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда с большой вероятностью этапируют актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.По его словам, все колонии в Чувашии находятся "в приличном состоянии", а заключенные не жалуются на условия содержания.Лукин отметил, что все заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь и имеют возможность консультироваться с психологом. Кроме того, во всех исправительных учреждениях для отбывающих наказание организован досуг, добавил он.Ранее Михаил Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позже приговор был смягчен до семи с половиной лет.Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> от полученных травм умер в больнице.

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html

Просто Павел Семья барыг - потерпевших получила кучу денег!!!! Для них жизнь близкого человека это по миллиону на рыло, плюс дивиденды от масс медиа!! 42

Петя Грин Чувашский театр алкоголиков им. Ефремова 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, происшествия