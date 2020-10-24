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https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html
В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Член Общественной наблюдательной комиссии Республики Чувашия Кирилл Лукин в интервью Пятому каналу рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда с... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:54
2020-10-24T10:35
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Член <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Республики Чувашия Кирилл Лукин в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда с большой вероятностью этапируют актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.По его словам, все колонии в Чувашии находятся "в приличном состоянии", а заключенные не жалуются на условия содержания.Лукин отметил, что все заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь и имеют возможность консультироваться с психологом. Кроме того, во всех исправительных учреждениях для отбывающих наказание организован досуг, добавил он.Ранее Михаил Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позже приговор был смягчен до семи с половиной лет.Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> от полученных травм умер в больнице.
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html
Семья барыг - потерпевших получила кучу денег!!!! Для них жизнь близкого человека это по миллиону на рыло, плюс дивиденды от масс медиа!!
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Чувашский театр алкоголиков им. Ефремова
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, происшествия

В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии

08:54 24.10.2020 (обновлено: 10:35 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии Республики Чувашия Кирилл Лукин в интервью Пятому каналу рассказал об условиях содержания в колониях региона, куда с большой вероятностью этапируют актера Михаила Ефремова.
По его словам, все колонии в Чувашии находятся "в приличном состоянии", а заключенные не жалуются на условия содержания.

"На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет", — сказал общественник.

Лукин отметил, что все заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь и имеют возможность консультироваться с психологом. Кроме того, во всех исправительных учреждениях для отбывающих наказание организован досуг, добавил он.
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Ранее Михаил Ефремов заявил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.
Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позже приговор был смягчен до семи с половиной лет.
Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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