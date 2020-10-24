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При столкновении автобуса с автомобилем под Новосибирском погибли четверо
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:56
2020-10-24T14:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
происшествия
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<strong>МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщает ведомство, в 7:15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 10:30 по местному времени (6:30 мск). "Пятидесятидвухлетний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул", — говорится в сообщении.По предварительной информации полиции, в результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу."Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", — отметили в главке МВД.На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20200618/1573099752.html
https://ria.ru/20201023/dtp-1581283688.html
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новосибирская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия

При столкновении автобуса с автомобилем под Новосибирском погибли четверо

08:56 24.10.2020 (обновлено: 14:59 24.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииДТП в Новосибирской области
ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как сообщает ведомство, в 7:15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.

"Столкновение рейсового автобуса (14 человек) и легкового автомобиля (четыре человека). В легковом все погибли — два взрослых и два ребенка, в автобусе пострадали двое", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 10:30 по местному времени (6:30 мск). "Пятидесятидвухлетний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул", — говорится в сообщении.
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По предварительной информации полиции, в результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.
"Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", — отметили в главке МВД.
На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирская областьПроисшествия
 
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