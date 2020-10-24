https://ria.ru/20201024/dtp-1581303318.html
При столкновении автобуса с автомобилем под Новосибирском погибли четверо
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:56
2020-10-24T08:56
2020-10-24T14:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581308050_0:64:1040:649_1400x0_80_0_0_6e7c6c5ce63c31c186e9571722f1a33e.jpg
<strong>МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщает ведомство, в 7:15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 10:30 по местному времени (6:30 мск). "Пятидесятидвухлетний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул", — говорится в сообщении.По предварительной информации полиции, в результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу."Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", — отметили в главке МВД.На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20200618/1573099752.html
https://ria.ru/20201023/dtp-1581283688.html
2
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581308050_0:0:1040:780_1400x0_80_0_0_510ee9431ddd5af2845526c86254df01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как сообщает ведомство, в 7:15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.
"Столкновение рейсового автобуса (14 человек) и легкового автомобиля (четыре человека). В легковом все погибли — два взрослых и два ребенка, в автобусе пострадали двое", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 10:30 по местному времени (6:30 мск). "Пятидесятидвухлетний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул", — говорится в сообщении.
По предварительной информации полиции, в результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.
"Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", — отметили в главке МВД.
На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.