https://ria.ru/20201024/dtp-1581303318.html

При столкновении автобуса с автомобилем под Новосибирском погибли четверо

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:56

2020-10-24T08:56

2020-10-24T14:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

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<strong>МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Новосибирской области, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщает ведомство, в 7:15 (мск) поступило сообщение о ДТП в Новосибирской области, в Болотнинском районе, на 126-м километре трассы Р255.По данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 10:30 по местному времени (6:30 мск). "Пятидесятидвухлетний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул", — говорится в сообщении.По предварительной информации полиции, в результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу."Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", — отметили в главке МВД.На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20200618/1573099752.html

https://ria.ru/20201023/dtp-1581283688.html

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новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия