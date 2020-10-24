https://ria.ru/20201024/dsnv-1581298881.html

Вопрос продления ДСНВ требует оперативного решения, заявил Медведев

Вопрос о продлении договора СНВ-3 требует оперативного решения, российская сторона сформулировала свои позиции по этому поводу, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:03

2020-10-24T08:03

2020-10-24T08:03

дмитрий медведев

владимир путин

москва

сша

снв

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос о продлении договора СНВ-3 требует оперативного решения, российская сторона сформулировала свои позиции по этому поводу, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Оперативного решения также требует вопрос о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Позиции по продлению действия этого важнейшего документа нами также сформулированы", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте телеканала RT.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, владимир путин, москва, сша, снв, в мире