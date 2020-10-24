https://ria.ru/20201024/deputat-1581385460.html
Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
Источники в правоохранительных органах рассказали подробности убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:56
2020-10-24T21:56
2020-10-25T00:53
убийство депутата александра петрова
александр петров (посол)
выборгский судостроительный завод
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581370801_0:32:608:374_1400x0_80_0_0_9d4edda5b083b2aa0726113e47f0206d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Источники в правоохранительных органах рассказали подробности убийства депутата горсовета <a href="https://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank">Выборга</a> и бизнесмена Александра Петрова.По информации собеседника РИА Новости, в шесть часов вечера в коттедж Петрова в поселке Великий пробрался киллер, который выстрелил в депутата. Позднее Петрова нашел сторож и вызвал скорую помощь и полицию.В свою очередь, источник издания <a href="https://47news.ru/" target="_blank">47news</a> сообщил, что в депутата мог стрелять снайпер. Это произошло в момент, когда Петров выходил из бани окунуться в реку. Александр Петров <strong>— </strong>отец российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких предприятий.
https://rsport.ria.ru/20201023/mma-1581244017.html
Алексей Беговой
Очередное убийство криминального авторитета.
75
Алекс. А.
Депутат и одновременно владелец...."сиротинушка".Он сам себя убил.
59
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581370801_34:0:575:406_1400x0_80_0_0_0255fb7eca9858ae55bf85ce92ca6523.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство депутата александра петрова, александр петров (посол), выборгский судостроительный завод, происшествия