https://ria.ru/20201024/deputat-1581385460.html

Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова

Источники в правоохранительных органах рассказали подробности убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T21:56

2020-10-24T21:56

2020-10-25T00:53

убийство депутата александра петрова

александр петров (посол)

выборгский судостроительный завод

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Источники в правоохранительных органах рассказали подробности убийства депутата горсовета <a href="https://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank">Выборга</a> и бизнесмена Александра Петрова.По информации собеседника РИА Новости, в шесть часов вечера в коттедж Петрова в поселке Великий пробрался киллер, который выстрелил в депутата. Позднее Петрова нашел сторож и вызвал скорую помощь и полицию.В свою очередь, источник издания <a href="https://47news.ru/" target="_blank">47news</a> сообщил, что в депутата мог стрелять снайпер. Это произошло в момент, когда Петров выходил из бани окунуться в реку. Александр Петров <strong>— </strong>отец российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких предприятий.

https://rsport.ria.ru/20201023/mma-1581244017.html

Алексей Беговой Очередное убийство криминального авторитета. 75

Алекс. А. Депутат и одновременно владелец...."сиротинушка".Он сам себя убил. 59

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, александр петров (посол), выборгский судостроительный завод, происшествия