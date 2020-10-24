https://ria.ru/20201024/covid-1581293962.html

Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19

Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T03:23

2020-10-24T03:23

2020-10-24T03:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

орви

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя. Первое, что нужно сделать - это ограничить контакты с окружающими людьми, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201024/832212854.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.При необходимости участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, рекомендует он.Также, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, по возможности нужно ограничить контакты с родными. Эта рекомендация действует и в том случае, если у вас ОРВИ или грипп. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться нужно всей семьей, заключил Мохамед Али.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, орви