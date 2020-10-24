Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя. Первое, что нужно сделать - это ограничить контакты с окружающими людьми, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
"При малейшем подозрении вызывать бригаду "скорой помощи" не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В "скорую" нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается", - объясняет эксперт.
При необходимости участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, рекомендует он.
Также, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, по возможности нужно ограничить контакты с родными. Эта рекомендация действует и в том случае, если у вас ОРВИ или грипп. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться нужно всей семьей, заключил Мохамед Али.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.