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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/covid-1581293962.html
Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19
Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T03:23
2020-10-24T03:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
орви
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя. Первое, что нужно сделать - это ограничить контакты с окружающими людьми, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201024/832212854.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.При необходимости участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, рекомендует он.Также, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, по возможности нужно ограничить контакты с родными. Эта рекомендация действует и в том случае, если у вас ОРВИ или грипп. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться нужно всей семьей, заключил Мохамед Али.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, орви

Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19

03:23 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя. Первое, что нужно сделать - это ограничить контакты с окружающими людьми, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

"При малейшем подозрении вызывать бригаду "скорой помощи" не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В "скорую" нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается", - объясняет эксперт.

При необходимости участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, рекомендует он.
Также, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, по возможности нужно ограничить контакты с родными. Эта рекомендация действует и в том случае, если у вас ОРВИ или грипп. Если тесты подтвердили заболевание COVID, то изолироваться нужно всей семьей, заключил Мохамед Али.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОРВИ
 
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