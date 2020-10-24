https://ria.ru/20201024/chechnya-1581389856.html

В Чечне потушили пожар на автозаправке

Пожар на автозаправке в Чечне, где горела цистерна с газом, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T22:35

2020-10-24T22:35

2020-10-24T22:35

чеченская республика (чечня)

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Пожар на автозаправке в Чечне, где горела цистерна с газом, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Чечне."Пожар ликвидирован в 22.20 мск... Проводится работа по устранению утечки топлива и перекачке из цистерны", - отметили в ведомстве.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города <a href="http://ria.ru/location_Argun/" target="_blank" data-auto="true">Аргун</a> в Чечне. По данным региональных экстренных служб, существовала угроза взрыва.Ведомство сообщило, что пострадавших нет.Жилых домов вблизи заправки не было, эвакуация людей не потребовалась. На месте происшествия работали силы и средства ГУ МЧС России по Чечне по повышенному рангу. Привлекалось 75 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20200811/1575622073.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня)