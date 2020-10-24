Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201024/bilan-1581346328.html
Билан похвастался в Сети покупкой машины за пять миллионов рублей
Певец Дима Билан осуществил свою давнюю мечту и купил Cadillac, "как у Айзеншписа". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:25
2020-10-24T16:25
шоубиз
шоу-бизнес
авто
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/85/1559268526_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cdd247841d0965bfb82f835639b52e91.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Dima_Bilan/" target="_blank" data-auto="true">Дима Билан</a> осуществил свою давнюю мечту и купил Cadillac, "как у Айзеншписа".Артист опубликовал в микроблоге фото нового автомобиля и рассказал, что мечтал о Cadillac еще со времен работы с продюсером Айзеншписом. "Уютно, удобно. Панель – космос. Зеркало заднего вида с качественнейшей камерой и ещё много новшеств! Я хотел подружиться хотя бы раз в своей жизни с Cadillac, потому что ещё во времена работы с Юрием Айзеншписом у него была машина этой марки, и я часто на неё заглядывался, думая, что и я когда - нибудь обязательно ею завладею!" - поделился с подписчиками Билан. Певец добавил, что новая машина символизирует новый этап в его жизни.Поклонники оценили выбор Билана."Аппарат – огонь", - написал один из них."Шикарному мужчине - шикарная машина", - добавил другой.
https://ria.ru/20201014/soyuzmultfilm-1579810078.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/85/1559268526_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a98b00f2ef06dd0243df8eecd80053b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, авто, дима билан (виктор белан)

Билан похвастался в Сети покупкой машины за пять миллионов рублей

16:25 24.10.2020
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан выступает на бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре
Певец Дима Билан выступает на бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певец Дима Билан осуществил свою давнюю мечту и купил Cadillac, "как у Айзеншписа".
Артист опубликовал в микроблоге фото нового автомобиля и рассказал, что мечтал о Cadillac еще со времен работы с продюсером Айзеншписом.
"Уютно, удобно. Панель – космос. Зеркало заднего вида с качественнейшей камерой и ещё много новшеств! Я хотел подружиться хотя бы раз в своей жизни с Cadillac, потому что ещё во времена работы с Юрием Айзеншписом у него была машина этой марки, и я часто на неё заглядывался, думая, что и я когда - нибудь обязательно ею завладею!" - поделился с подписчиками Билан.
Певец добавил, что новая машина символизирует новый этап в его жизни.
Поклонники оценили выбор Билана.
"Аппарат – огонь", - написал один из них.
"Шикарному мужчине - шикарная машина", - добавил другой.
Кукла – персонаж Крокодил Гена из серии мультфильмов про Чебурашку и певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:34Культура
"Союзмультфильм" опроверг новость об участии Билана в фильме о Чебурашке
 
Обсудить0
ШоубизШоу-бизнесАвтоДима Билан (Виктор Белан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния