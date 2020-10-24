https://ria.ru/20201024/bilan-1581346328.html

Билан похвастался в Сети покупкой машины за пять миллионов рублей

Певец Дима Билан осуществил свою давнюю мечту и купил Cadillac, "как у Айзеншписа". РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:25

2020-10-24T16:25

2020-10-24T16:25

шоубиз

шоу-бизнес

авто

дима билан (виктор белан)

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Dima_Bilan/" target="_blank" data-auto="true">Дима Билан</a> осуществил свою давнюю мечту и купил Cadillac, "как у Айзеншписа".Артист опубликовал в микроблоге фото нового автомобиля и рассказал, что мечтал о Cadillac еще со времен работы с продюсером Айзеншписом. "Уютно, удобно. Панель – космос. Зеркало заднего вида с качественнейшей камерой и ещё много новшеств! Я хотел подружиться хотя бы раз в своей жизни с Cadillac, потому что ещё во времена работы с Юрием Айзеншписом у него была машина этой марки, и я часто на неё заглядывался, думая, что и я когда - нибудь обязательно ею завладею!" - поделился с подписчиками Билан. Певец добавил, что новая машина символизирует новый этап в его жизни.Поклонники оценили выбор Билана."Аппарат – огонь", - написал один из них."Шикарному мужчине - шикарная машина", - добавил другой.

https://ria.ru/20201014/soyuzmultfilm-1579810078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, авто, дима билан (виктор белан)