https://ria.ru/20201024/bayden-1581340997.html

Байдену указали на ошибку, из-за которой Буш-старший проиграл выборы

Пользователи Сети обратили внимание, что кандидат в президенты США Джо Байден повторил на дебатах ошибку Джорджа Буша — старшего, который впоследствии проиграл... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:25

2020-10-24T15:25

2020-10-24T18:57

хантер байден

джордж буш-старший

билл клинтон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи Сети обратили внимание, что кандидат в президенты США Джо Байден повторил на дебатах ошибку Джорджа Буша — старшего, который впоследствии проиграл выборы.Во время дебатов Байден поднял рукав рубашки и посмотрел на часы в тот момент, когда ведущая спрашивала о проблеме изменения климата. Блогеры и аналитики посчитали, что этот шаг кандидата в президенты указывает на его беспокойство, усталость и нетерпение и может иметь много последствий.Пользователи твиттера вспомнили, что аналогичный случай произошел на дебатах Буша-старшего с Биллом Клинтоном и техасским миллиардером Россом Перо в 1992 году. Тогда Буша-старшего жестко раскритиковали за этот жест. Когда его спросили, рад ли он, что "эта неприятная вещь" закончилась, он ответил утвердительно.Ранее в Нэшвилле (штат Теннеcси) прошли финальные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байдена</a> перед президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Главными темами встречи стали коронавирус, борьба с расизмом, национальная безопасность, иммиграция и вмешательство в американские выборы, а также коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201023/248393436.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>

https://ria.ru/20201024/bayden-1581304270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, джордж буш-старший, билл клинтон, сша, в мире