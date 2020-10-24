https://ria.ru/20201024/bayden-1581340997.html
Байдену указали на ошибку, из-за которой Буш-старший проиграл выборы
Пользователи Сети обратили внимание, что кандидат в президенты США Джо Байден повторил на дебатах ошибку Джорджа Буша — старшего, который впоследствии проиграл... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:25
2020-10-24T15:25
2020-10-24T18:57
хантер байден
джордж буш-старший
билл клинтон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3bdb2d13f1e4bdc2c03f974f8cf4274b.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи Сети обратили внимание, что кандидат в президенты США Джо Байден повторил на дебатах ошибку Джорджа Буша — старшего, который впоследствии проиграл выборы.Во время дебатов Байден поднял рукав рубашки и посмотрел на часы в тот момент, когда ведущая спрашивала о проблеме изменения климата. Блогеры и аналитики посчитали, что этот шаг кандидата в президенты указывает на его беспокойство, усталость и нетерпение и может иметь много последствий.Пользователи твиттера вспомнили, что аналогичный случай произошел на дебатах Буша-старшего с Биллом Клинтоном и техасским миллиардером Россом Перо в 1992 году. Тогда Буша-старшего жестко раскритиковали за этот жест. Когда его спросили, рад ли он, что "эта неприятная вещь" закончилась, он ответил утвердительно.Ранее в Нэшвилле (штат Теннеcси) прошли финальные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байдена</a> перед президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Главными темами встречи стали коронавирус, борьба с расизмом, национальная безопасность, иммиграция и вмешательство в американские выборы, а также коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201023/248393436.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>
https://ria.ru/20201024/bayden-1581304270.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_7ac5121d76365ef313bf60705fa2fd2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, джордж буш-старший, билл клинтон, сша, в мире
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание, что кандидат в президенты США Джо Байден повторил на дебатах ошибку Джорджа Буша — старшего, который впоследствии проиграл выборы.
Во время дебатов Байден поднял рукав рубашки и посмотрел на часы в тот момент, когда ведущая спрашивала о проблеме изменения климата.
"Почему Джо Байден только что посмотрел на свои часы?" — спросил республиканец из Аризоны Пол Госсард.
Блогеры и аналитики посчитали, что этот шаг кандидата в президенты указывает на его беспокойство, усталость и нетерпение и может иметь много последствий.
Пользователи твиттера вспомнили, что аналогичный случай произошел на дебатах Буша-старшего с Биллом Клинтоном и техасским миллиардером Россом Перо в 1992 году. Тогда Буша-старшего жестко раскритиковали за этот жест. Когда его спросили, рад ли он, что "эта неприятная вещь" закончилась, он ответил утвердительно.
Ранее в Нэшвилле (штат Теннеcси) прошли финальные дебаты Дональда Трампа
и Джо Байдена
перед президентскими выборами в США
. Главными темами встречи стали коронавирус, борьба с расизмом, национальная безопасность, иммиграция и вмешательство в американские выборы, а также коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>