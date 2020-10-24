https://ria.ru/20201024/basta-1581291752.html
Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил о смерти своего отца Михаила, соответствующий пост он разместил в Instagram. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:17
2020-10-24T01:17
2020-10-24T01:17
шоубиз
россия
баста (василий вакуленко)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Рэпер <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank">Баста</a> (Василий Вакуленко) сообщил о смерти своего отца Михаила, соответствующий пост он разместил в <a href="https://www.instagram.com/p/CGr95GSsM_J/" target="_blank">Instagram</a>.Вакуленко-старший умер на 61-м году жизни."Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность", - написал Баста.Причины смерти отца певец не раскрыл.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баста (василий вакуленко), общество