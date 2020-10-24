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Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку
Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях. РИА Новости, 24.10.2020
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сша
баку
азербайджан
в мире
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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 24 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в том числе в отелях."Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", - сообщается в пресс-релизе дипмиссии.Отмечается, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и "других местах" в Баку.Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.Служба госбезопасности Азербайджана 15 октября предупредила граждан страны о том, что армянские спецслужбы планируют теракты в Баку и других крупных городах Азербайджана.
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296825.html
От Армении можно всего ожидать. Пример теракта в Москве в 1977 году, Теракт в Баку 90-х годах
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сша
баку
азербайджан
РИА Новости
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сша, баку, азербайджан, в мире

Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

21:07 24.10.2020 (обновлено: 21:26 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ГЯНДЖА (Азербайджан), 24 окт - РИА Новости. Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях.
"Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", - сообщается в пресс-релизе дипмиссии.
Отмечается, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и "других местах" в Баку.
Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.
Служба госбезопасности Азербайджана 15 октября предупредила граждан страны о том, что армянские спецслужбы планируют теракты в Баку и других крупных городах Азербайджана.
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