https://ria.ru/20201024/baku-1581379543.html
Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку
Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:07
2020-10-24T21:07
2020-10-24T21:26
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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 24 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в том числе в отелях."Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", - сообщается в пресс-релизе дипмиссии.Отмечается, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и "других местах" в Баку.Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.Служба госбезопасности Азербайджана 15 октября предупредила граждан страны о том, что армянские спецслужбы планируют теракты в Баку и других крупных городах Азербайджана.
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296825.html
Agasi Agasiyev
От Армении можно всего ожидать. Пример теракта в Москве в 1977 году, Теракт в Баку 90-х годах
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, баку, азербайджан, в мире