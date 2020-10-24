Похож на искусственный объект. Что известно об астероиде Оумуамуа
08:00 24.10.2020 (обновлено: 13:49 24.10.2020)
© ESO / M. KornmesserАстероид Оумуамуа в представлении художника
© ESO / M. Kornmesser
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Три года назад телескоп сети Pan-STARRS на Гавайях впервые в истории зафиксировал межзвездное небесное тело, попавшее в Солнечную систему. Из-за необычной вытянутой формы и нетипичного ускорения ученые долго не могли определиться, что это такое — комета, астероид или же вообще объект искусственного происхождения. Минувшим летом астрофизики вплотную приблизились к разгадке.
Иносистемный гость
В октябре 2017-го ученые решили, что телескоп сети Pan-STARRS увидел обычную комету, пусть и прилетевшую к нам из соседней звездной системы. На это указывала гиперболическая траектория движения с эксцентриситетом около 1,2 — то есть объект не связан гравитационно с Солнечной системой.
Дополнительные наблюдения, проведенные с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории, выявили: у тела нет никаких признаков комы — газовой оболочки вокруг ядра. Значит, это, скорее всего, астероид. Двигался он со скоростью 26 километров в секунду.
Межзвездного гостя назвали Оумуамуа, что с гавайского переводится как "посланец издалека". Вероятно, он из созвездия Лиры.
© Иллюстрация РИА Новости . ESOТраектория межзвездного объекта Оумуамуа
© Иллюстрация РИА Новости . ESO
Траектория межзвездного объекта Оумуамуа
В поисках пришельцев
Месяц спустя группа исследователей из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) установила, что у астероида вытянутая сигарообразная форма (длина — 230 метров, диаметр — 35) и красноватый оттенок. Последнее обстоятельство может указывать на то, что на поверхности есть органические вещества, например толины, образующиеся из-за воздействия космических лучей на лед, если в нем есть простые органические соединения.
По мнению специалистов Европейской южной обсерватории и Института астрономии на Гавайях, длина Оумуамуа немного больше — четыреста метров, но диаметр в десять раз меньше. Кроме того, ученые предположили, что на поверхности небесного тела есть летучие вещества и лед, но под толстым слоем космической пыли. При приближении к Солнцу этот лед начнет таять, и космическая корка сломается. Поэтому вот уже три года астрономы не прекращают наблюдать за таинственным объектом.
Другая причина столь пристального внимания — возможность искусственного происхождения Оумуамуа. Дело в том, что сигарообразная форма значительно уменьшает число повреждений от частиц межзвездной пыли и газа. Учитывая это и необычно высокую скорость, специалисты, занятые в проекте Breakthrough Listen — программе поиска следов внеземных технологических цивилизаций, также подключились к наблюдениям за Оумуамуа.
Он меняет скорость
Однако в июне 2018 года международная команда ученых обнаружила, что Оумуамуа продолжает разгоняться. И это нельзя было объяснить ни гравитацией Солнца, планет, Луны, Плутона и 16 самых больших тел главного пояса астероидов, ни воздействием солнечного ветра.
Астрофизики предположили, что на астероиде тает лед под коркой космической пыли. Струи летучих веществ, испаряющихся от солнечного излучения, придают дополнительное ускорение, как это происходит, например, с кометами.
Американские ученые уточнили, что речь, видимо, идет о льде из молекулярного водорода. Его сублимация вполне способна разогнать объект.
Впрочем, совсем недавно корейские ученые это опровергли. Они смоделировали поведение водородного льда в космических условиях и выяснили, что достичь межзвездной среды смогли бы только небесные айсберги километровых размеров. Если бы Оумуамуа состоял из водородного льда, он просто не смог бы преодолеть 17 тысяч световых лет, отделяющих Солнечную систему от созвездия Лиры, где он, как предполагается, образовался в результате внешнего приливного разрушения кометы или планетезимали — небесного тела, находящегося на орбите у протозвезды и образующегося в результате постепенного приращения более мелких тел. Вероятно, родитель астероида прошел слишком близко от звезды-хозяина и был разорван на части приливными силами. Один из осколков и стал Оумуамуа.
© NAOC / Y. ZhangПроцесс приливного разрушения, который может привести к образованию объектов, похожих на Оумуамуа
© NAOC / Y. Zhang
Процесс приливного разрушения, который может привести к образованию объектов, похожих на Оумуамуа
Однако как ему удалось добраться до Солнечной системы и почему он продолжает ускоряться, пока не ясно. Тем не менее специалисты уверены, что в ближайшие годы обнаружат еще несколько подобных межзвездных астероидов.
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