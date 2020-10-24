Учитель рассказал, как убедил Кристину Асмус сняться обнаженной

"Пришлось Кристину немножко поуговаривать. Ведь как раз перед съемками ее сцен поднялась вся эта несправедливая буча по отношению к ней после "Текста". Но мы ей показали немного отснятого материала на Чукотке . И он ее убедил, она все-таки захотела присутствовать в нашей картине. Свою роль Кристина замечательно исполнила", - рассказал Алексей Учитель в интервью " Собеседнику ".