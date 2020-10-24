https://ria.ru/20201024/asmus-1581332850.html
Учитель рассказал, как убедил Кристину Асмус сняться обнаженной
Режиссер Алексей Учитель рассказал, как уговорил Асмус сняться обнаженной в фильме "Китобой". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:54
2020-10-24T13:54
2020-10-24T13:54
шоубиз
кристина асмус
знаменитости
звезды
кино
алексей учитель
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Учитель</a> рассказал, как уговорил Асмус сняться обнаженной в фильме "Китобой".После скандала с фильмом "Текст" актриса заявляла, что больше никогда не обнажится в кино. Тогда публика осудила Асмус за слишком откровенные сцены и развернула настоящую травлю в Сети.В "Китобое" <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> исполнила роль девушки из эротического чата, в которую влюблен главный герой Лешка.
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1581011785.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, знаменитости, звезды, кино, алексей учитель