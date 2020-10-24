https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html

Украине предрекли экономический армагеддон

Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:44

2020-10-24T15:44

2020-10-24T16:06

украина

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале газеты "<a href="https://zn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Зеркало недели</a>". Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> — в случае улучшения ситуации с коронавирусом проевшие почти все накопления мигранты отправятся на заработки в соседние страны. Это приведет к тому, что экономику страны будет просто некому "двигать". Аналитики обращают внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. С приходом пандемии ситуация стала просто катастрофической, страна вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда для пополнения казны правительство повысило тарифы на коммуналку и создало условия для развития монополий. В статье отмечается, что тогда своими отчислениями страну выручил "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>". Однако сейчас компания несет убытки, и рассчитывать на нее не стоит. "Миллионы сограждан, не потянув аппетиты энергетических монополий, вынуждены были покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран", — пишут авторы. Теперь вопрос, как свести концы с концами, стоит не только перед жителями, но и перед государством в целом. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не сможет взвинтить тарифы из-за обедневшего населения и работающих на грани возможного промышленности и сельского хозяйства. "Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта", — предупреждают авторы. При этом они считают, что монополии сложившаяся ситуация не остановит и они вновь поднимут цены на свои услуги. В статье отмечается, что прошлогоднее вовлечение иностранных инвесторов в "пирамиду" с ценными бумагами дало кратковременный эффект, однако сейчас они стали выводить свои капиталы, что создало дополнительную нагрузку на экономику. Авторы подчеркивают, что власти могут поступить грамотно в сложившейся ситуации — повысить налоги для богатых или монополий. Однако вместо этого предлагаются неэффективные решения вроде снижения порога налога на роскошь, повышения налогового гнета на малый бизнес или введения льгот на ввоз подержанных автомобилей. Среди дисбалансов отмечается отрицательное внешнеторговое сальдо, долги населения за коммунальные услуги, миллиарды гривен субсидий, дефицит Пенсионного фонда, растущий госдолг и ряд других проблем. Также выделяются и "мины замедленного действия": туманные перспективы судебных исков против "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", проблемы газотранспортной системы и энергорынка в целом и некоторые другие.

https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html

https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html

https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html

Vlad Rus Да,да,Украина уже замёрзла, Латвия померла с голоду,а доллар,конечно,упал. 107

Максим Кузнецов Армагеддон у украинцев не в клозетах. Армагеддон он в головах. Если я начну носить вышиванку и хором петь шеневмерлу, у меня тоже будет армагеддон. © Преображенский 87

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, экономика