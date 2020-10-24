Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html
Украине предрекли экономический армагеддон
Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:44
2020-10-24T16:06
украина
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_0:1:4834:2720_1400x0_80_0_0_5a8dce2cd1b536debeb3671a0ae68ca2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале газеты "<a href="https://zn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Зеркало недели</a>". Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> — в случае улучшения ситуации с коронавирусом проевшие почти все накопления мигранты отправятся на заработки в соседние страны. Это приведет к тому, что экономику страны будет просто некому "двигать". Аналитики обращают внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. С приходом пандемии ситуация стала просто катастрофической, страна вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда для пополнения казны правительство повысило тарифы на коммуналку и создало условия для развития монополий. В статье отмечается, что тогда своими отчислениями страну выручил "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>". Однако сейчас компания несет убытки, и рассчитывать на нее не стоит. "Миллионы сограждан, не потянув аппетиты энергетических монополий, вынуждены были покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран", — пишут авторы. Теперь вопрос, как свести концы с концами, стоит не только перед жителями, но и перед государством в целом. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не сможет взвинтить тарифы из-за обедневшего населения и работающих на грани возможного промышленности и сельского хозяйства. "Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта", — предупреждают авторы. При этом они считают, что монополии сложившаяся ситуация не остановит и они вновь поднимут цены на свои услуги. В статье отмечается, что прошлогоднее вовлечение иностранных инвесторов в "пирамиду" с ценными бумагами дало кратковременный эффект, однако сейчас они стали выводить свои капиталы, что создало дополнительную нагрузку на экономику. Авторы подчеркивают, что власти могут поступить грамотно в сложившейся ситуации — повысить налоги для богатых или монополий. Однако вместо этого предлагаются неэффективные решения вроде снижения порога налога на роскошь, повышения налогового гнета на малый бизнес или введения льгот на ввоз подержанных автомобилей. Среди дисбалансов отмечается отрицательное внешнеторговое сальдо, долги населения за коммунальные услуги, миллиарды гривен субсидий, дефицит Пенсионного фонда, растущий госдолг и ряд других проблем. Также выделяются и "мины замедленного действия": туманные перспективы судебных исков против "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", проблемы газотранспортной системы и энергорынка в целом и некоторые другие.
https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html
https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html
https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html
Да,да,Украина уже замёрзла, Латвия померла с голоду,а доллар,конечно,упал.
107
Армагеддон у украинцев не в клозетах. Армагеддон он в головах. Если я начну носить вышиванку и хором петь шеневмерлу, у меня тоже будет армагеддон. © Преображенский
87
49
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_604:0:4231:2720_1400x0_80_0_0_90b35ea1f9bf3df8b547e2def5f387f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, экономика

Украине предрекли экономический армагеддон

15:44 24.10.2020 (обновлено: 16:06 24.10.2020)
 
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
CC0 / Artem_Apukhtin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале газеты "Зеркало недели".
Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в Европу — в случае улучшения ситуации с коронавирусом проевшие почти все накопления мигранты отправятся на заработки в соседние страны. Это приведет к тому, что экономику страны будет просто некому "двигать".
"Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание "черной дыры" Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны", — отмечается в материале.
Аналитики обращают внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. С приходом пандемии ситуация стала просто катастрофической, страна вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда для пополнения казны правительство повысило тарифы на коммуналку и создало условия для развития монополий. В статье отмечается, что тогда своими отчислениями страну выручил "Нафтогаз". Однако сейчас компания несет убытки, и рассчитывать на нее не стоит.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 15:45
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
"Миллионы сограждан, не потянув аппетиты энергетических монополий, вынуждены были покинуть страну в поисках честной оплаты труда и создавать национальное богатство других стран", — пишут авторы.
Теперь вопрос, как свести концы с концами, стоит не только перед жителями, но и перед государством в целом. Киев не сможет взвинтить тарифы из-за обедневшего населения и работающих на грани возможного промышленности и сельского хозяйства.
"Еще немного роста цен на энергоносители, и продукция окажется совсем неконкурентоспособна, соответственно, уменьшатся доходы от экспорта", — предупреждают авторы.
При этом они считают, что монополии сложившаяся ситуация не остановит и они вновь поднимут цены на свои услуги.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:36
Подсчитаны потери Украины от разрыва связей с Россией
В статье отмечается, что прошлогоднее вовлечение иностранных инвесторов в "пирамиду" с ценными бумагами дало кратковременный эффект, однако сейчас они стали выводить свои капиталы, что создало дополнительную нагрузку на экономику.
Авторы подчеркивают, что власти могут поступить грамотно в сложившейся ситуации — повысить налоги для богатых или монополий. Однако вместо этого предлагаются неэффективные решения вроде снижения порога налога на роскошь, повышения налогового гнета на малый бизнес или введения льгот на ввоз подержанных автомобилей.
"В экономике страны накоплены дисбалансы и несоответствия в таких размерах, что рвануть может в любое время. Фитиль для этого уже зажжен. Финансово-экономический кризис при таких раскладах — только вопрос времени", — говорится в статье.
Среди дисбалансов отмечается отрицательное внешнеторговое сальдо, долги населения за коммунальные услуги, миллиарды гривен субсидий, дефицит Пенсионного фонда, растущий госдолг и ряд других проблем.
Также выделяются и "мины замедленного действия": туманные перспективы судебных исков против "Газпрома", проблемы газотранспортной системы и энергорынка в целом и некоторые другие.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:53
Киеву предрекли коллапс
 
Обсудить49
УкраинаВ миреЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния