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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201024/aes-1581329650.html
БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока
Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало Белорусской АЭС разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:14
2020-10-24T13:40
ядерные технологии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт — РИА Новости. </strong>Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1.Это решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и проверил готовность станции к запуску.Ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.Перед выдачей лицензии на Белорусской АЭС запланированы общественные слушания, на которых руководство станции и чиновники отчитаются о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения "3+", который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/belaes-1579252289.html
https://ria.ru/20200917/aes-1577380999.html
На строительстве АЭС в Белоруссии кидалово на зарплату, платят копейки
68
Едь в Белоруссию на строительство АЭС и сам на своей шкуре испытай всю патриотическую радость
64
148
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
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белорусская аэс, белоруссия, в мире

БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока

13:14 24.10.2020 (обновлено: 13:40 24.10.2020)
 
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"Строительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало Белорусской АЭС разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1.
Это решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и проверил готовность станции к запуску.
Ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.
Перед выдачей лицензии на Белорусской АЭС запланированы общественные слушания, на которых руководство станции и чиновники отчитаются о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 10:07
Начало положено. На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).
Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения "3+", который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Ядерные технологииБелорусская АЭСБелоруссияВ мире
 
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