https://ria.ru/20201024/aes-1581329650.html

БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока

Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало Белорусской АЭС разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:14

2020-10-24T13:14

2020-10-24T13:40

ядерные технологии

белорусская аэс

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_0:73:1400:861_1400x0_80_0_0_c1ed658ae513d2de0452367371eb8faa.jpg

<strong>МИНСК, 24 окт — РИА Новости. </strong>Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1.Это решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и проверил готовность станции к запуску.Ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.Перед выдачей лицензии на Белорусской АЭС запланированы общественные слушания, на которых руководство станции и чиновники отчитаются о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения "3+", который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/belaes-1579252289.html

https://ria.ru/20200917/aes-1577380999.html

Афан Сасаин На строительстве АЭС в Белоруссии кидалово на зарплату, платят копейки 68

Афан Сасаин Едь в Белоруссию на строительство АЭС и сам на своей шкуре испытай всю патриотическую радость 64

148

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, белоруссия, в мире