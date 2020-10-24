https://ria.ru/20201024/aes-1581329650.html
БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока
Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало Белорусской АЭС разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:14
2020-10-24T13:14
2020-10-24T13:40
ядерные технологии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт — РИА Новости. </strong>Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1.Это решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и проверил готовность станции к запуску.Ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.Перед выдачей лицензии на Белорусской АЭС запланированы общественные слушания, на которых руководство станции и чиновники отчитаются о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения "3+", который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/belaes-1579252289.html
https://ria.ru/20200917/aes-1577380999.html
Афан Сасаин
На строительстве АЭС в Белоруссии кидалово на зарплату, платят копейки
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Афан Сасаин
Едь в Белоруссию на строительство АЭС и сам на своей шкуре испытай всю патриотическую радость
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусская аэс, белоруссия, в мире
МИНСК, 24 окт — РИА Новости.
Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало Белорусской АЭС
разрешение на энергетический пуск энергоблока № 1.
Это решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и проверил готовность станции к запуску.
Ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.
Перед выдачей лицензии на Белорусской АЭС запланированы общественные слушания, на которых руководство станции и чиновники отчитаются о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).
Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения "3+", который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.