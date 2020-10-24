https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html

Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии ПЦУ

Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:07

2020-10-24T15:07

2020-10-24T18:25

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религия и мировоззрение

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<strong>АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости.</strong> Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины.Как сообщил местный телеканал <a href="http://www.riknews.com.cy/">RIK</a>, фактически речь идет о признании ПЦУ без согласия Синода.Отмечается, что во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви.Хризостом Кипрский заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви.Он признался, что "пошел против определенных людей", и подтвердил, что члены Синода о решении не знали. В то же время Хризостом заявил, что должен был занять определенную позицию по этому вопросу в интересах православия.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html

https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html

Владлен Петрович А где Бог в этих дрязгах за влияние и бабло? 124

iljara Кипрский антихрист Хризостом, предатель! 124

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, православная церковь украины (пцу), кипр, украина, в мире