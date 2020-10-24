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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html
Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии ПЦУ
Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:07
2020-10-24T18:25
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
кипр
украина
в мире
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<strong>АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости.</strong> Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины.Как сообщил местный телеканал <a href="http://www.riknews.com.cy/">RIK</a>, фактически речь идет о признании ПЦУ без согласия Синода.Отмечается, что во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви.Хризостом Кипрский заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви.Он признался, что "пошел против определенных людей", и подтвердил, что члены Синода о решении не знали. В то же время Хризостом заявил, что должен был занять определенную позицию по этому вопросу в интересах православия.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html
https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html
А где Бог в этих дрязгах за влияние и бабло?
124
Кипрский антихрист Хризостом, предатель!
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кипр
украина
РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, православная церковь украины (пцу), кипр, украина, в мире

Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии ПЦУ

15:07 24.10.2020 (обновлено: 18:25 24.10.2020)
 
© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Мария Стефанова
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости. Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины.
Как сообщил местный телеканал RIK, фактически речь идет о признании ПЦУ без согласия Синода.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:06Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ
Отмечается, что во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви.
Хризостом Кипрский заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви.
Он признался, что "пошел против определенных людей", и подтвердил, что члены Синода о решении не знали. В то же время Хризостом заявил, что должен был занять определенную позицию по этому вопросу в интересах православия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Религия и мировоззрение
"Сигнал для США". Зачем Зеленский вдруг услужил раскольникам
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)КипрУкраинаВ мире
 
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