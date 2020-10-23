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Ивану Сафронову не дали позвонить матери в день ее рождения
Обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:38
2020-10-23T17:41
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Обвиняемому в госизмене советнику главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Сафронову</a> не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией", сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов."Иван просил следователя следственного управления ФСБ разрешить ему позвонить маме, дабы поздравить ее с днем рождения. Следствие ему в этом отказало, отметив, что "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию", - рассказал собеседник агентства.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html
https://ria.ru/20201014/safronov-1579751855.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Ивану Сафронову не дали позвонить матери в день ее рождения

17:38 23.10.2020 (обновлено: 17:41 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией", сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Иван просил следователя следственного управления ФСБ разрешить ему позвонить маме, дабы поздравить ее с днем рождения. Следствие ему в этом отказало, отметив, что "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию", - рассказал собеседник агентства.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:03
Адвокат сообщил о новых подробностях в деле Сафронова
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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В Кремле назвали главный критерий при рассмотрении дела Сафронова
 
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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