https://ria.ru/20201023/zvonok-1581240171.html

Ивану Сафронову не дали позвонить матери в день ее рождения

Обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:38

2020-10-23T17:38

2020-10-23T17:41

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Обвиняемому в госизмене советнику главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Сафронову</a> не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией", сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов."Иван просил следователя следственного управления ФСБ разрешить ему позвонить маме, дабы поздравить ее с днем рождения. Следствие ему в этом отказало, отметив, что "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию", - рассказал собеседник агентства.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html

https://ria.ru/20201014/safronov-1579751855.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия