https://ria.ru/20201023/zhkkh-1581107954.html
Эксперт рассказал, что делать, если вы не согласны со счетом за ЖКУ
Если вы не согласны со счетом за услуги ЖКХ, нужно найти обоснование или фактические ошибки в расчетах, на основании которых следует составить претензию в... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T03:19
2020-10-23T03:19
2020-10-23T03:19
городские инновационные технологии
сергей минко
россия
жкх
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Что делать, если вы не согласны со счетом за ЖКУ?
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858059_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_680e8e60dd7fa4ded1cdb60971e1e15a.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Если вы не согласны со счетом за услуги <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_ZHKKH/" target="_blank">ЖКХ</a>, нужно найти обоснование или фактические ошибки в расчетах, на основании которых следует составить претензию в управляющую компанию с требованием о перерасчете, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/business/20201023/832205391.html" target="_blank">Прайм</a>" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.Это могут быть начисления за потребленные ресурсы за период, пока вы не жили в квартире, или число прописанных больше, чем на самом деле, пояснил экспертПо словам Минко, порядок подачи претензии нужно соблюдать "очень строго", чтобы потом, если дойдет до судебного разбирательства, это не стало основанием для отказа в рассмотрении.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858059_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_adba6fc19793d18fca417cafd959a0fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городские инновационные технологии, сергей минко, россия, жкх, жилье, общество