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https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581209633.html
Общественники посчитали, во сколько обойдутся "пять вопросов Зеленского"
Ориентировочные расходы на опрос, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в день местных выборов, составят около 3,6 миллиона долларов,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:35
2020-10-23T15:35
ольга айвазовская
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Ориентировочные расходы на опрос, который президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> планирует провести в день местных выборов, составят около 3,6 миллиона долларов, рассказала в пятницу глава правления гражданской сети "Опора" <a href="http://ria.ru/person_Olga_Ajjvazovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Айвазовская</a>.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.Она также пояснила, что из этой суммы более 2,6 миллиона долларов будет потрачено исключительно на организацию работы. Кроме того, по данным "Опоры", люди, привлеченные к проведению опроса, получат выплату в размере 1200 гривен (42,4 доллара) по гражданско-правовому договору.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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украина
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ольга айвазовская, владимир зеленский, украина, в мире

Общественники посчитали, во сколько обойдутся "пять вопросов Зеленского"

15:35 23.10.2020
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ориентировочные расходы на опрос, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в день местных выборов, составят около 3,6 миллиона долларов, рассказала в пятницу глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

"Ориентировочное количество расходов составляет 103 миллиона гривен (более 3,6 миллиона долларов – ред.), если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 гривен (1,4 доллара) координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - цитирует Айвазовскую агентство "Укринформ".

Она также пояснила, что из этой суммы более 2,6 миллиона долларов будет потрачено исключительно на организацию работы. Кроме того, по данным "Опоры", люди, привлеченные к проведению опроса, получат выплату в размере 1200 гривен (42,4 доллара) по гражданско-правовому договору.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
Пять вопросов Зеленского
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
 
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Ольга АйвазовскаяВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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