Общественники посчитали, во сколько обойдутся "пять вопросов Зеленского"
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ориентировочные расходы на опрос, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в день местных выборов, составят около 3,6 миллиона долларов, рассказала в пятницу глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
"Ориентировочное количество расходов составляет 103 миллиона гривен (более 3,6 миллиона долларов – ред.), если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 гривен (1,4 доллара) координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - цитирует Айвазовскую агентство "Укринформ".
Она также пояснила, что из этой суммы более 2,6 миллиона долларов будет потрачено исключительно на организацию работы. Кроме того, по данным "Опоры", люди, привлеченные к проведению опроса, получат выплату в размере 1200 гривен (42,4 доллара) по гражданско-правовому договору.
20 октября, 08:00Пять вопросов Зеленского
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.