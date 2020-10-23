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В РАН назвали причину ЧП в Авачинском заливе на Камчатке
К загрязнению воды на Камчатке привел природный фактор, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:46
2020-10-23T15:51
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> К загрязнению воды на Камчатке привел природный фактор, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов."Массовая гибель донных гидробионтов (морских животных. — Прим. ред.) произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят", — пояснил он во время круглого стола, посвященного итогам расследования.Динофлагелляты — водоросли, обитающие преимущественно в морях. Их разновидность Karenia известна токсичным цветением, которое способно наносить существенный экологический ущерб, включая гибель фауны. У людей такие водоросли могут вызывать дыхательную недостаточность и нейротоксическое отравление.Заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Кирпичников рассказал, что российские ученые обнаружили на Камчатке крупные пятна токсичного планктона еще весной, они пришли из Японии. "Сначала это (пятно. — Прим. ред.) сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки", — пояснил специалист.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они также заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Позже на пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела, идет расследование. Недавно стало известно о массовой гибели фауны и на западном побережье.
Я житель Камчатки, какие водоросли, всю жизнь прожили в 3 поколении их не было. Не только придонный слой погиб но и рыба дохлая была - корюшка и навага, учения МО были, и топливо ракетное тоннами храниться рядом с океаном ещё со времён царя батюшки
94
Было такое уже и не раз. В 60х 70х, 90х. И такое встречается периодически в многих местах мира. На канале yoll в ютубе, одна из участниц экспедиции ученых очень доходчиво объясняет что там произошло. А заодно есть ссылки на такие события в прошлом и научную статью об этом. Цветение водоросли вызвало отравление + эти же водросли выжрали весь кислород. Рыба кстати не погибла, ровно как и не погибли птицы и нерпы, т.к они спокойно избегают неблагоприятные места. Погибла только медленная донная живность, которая не смогла слинять. Исключение составляют осьминоги, но они предпочитают прятаться в норы, где их спокойно и накрыли токсины
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РИА Новости
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, происшествия

В РАН назвали причину ЧП в Авачинском заливе на Камчатке

14:46 23.10.2020 (обновлено: 15:51 23.10.2020)
 
© REUTERS / Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/HandoutМертвые морские животные на берегу, Камчатка
Мертвые морские животные на берегу, Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Dmitry Sharomov/Greenpeace Russia/Handout
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. К загрязнению воды на Камчатке привел природный фактор, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
"Массовая гибель донных гидробионтов (морских животных. — Прим. ред.) произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят", — пояснил он во время круглого стола, посвященного итогам расследования.
© РАНВодоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды
Водоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РАН
Водоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды
Динофлагелляты — водоросли, обитающие преимущественно в морях. Их разновидность Karenia известна токсичным цветением, которое способно наносить существенный экологический ущерб, включая гибель фауны. У людей такие водоросли могут вызывать дыхательную недостаточность и нейротоксическое отравление.
Заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Кирпичников рассказал, что российские ученые обнаружили на Камчатке крупные пятна токсичного планктона еще весной, они пришли из Японии. "Сначала это (пятно. — Прим. ред.) сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки", — пояснил специалист.
© РАНВодоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды
Водоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РАН
Водоросли, которые своими токсинами отравили камчатские воды
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они также заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Позже на пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела, идет расследование.
Недавно стало известно о массовой гибели фауны и на западном побережье.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссийская академия наукПроисшествия
 
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