https://ria.ru/20201023/zadachi-1581196584.html

Путин назвал ключевые задачи правительства во время пандемии

Президент России Владимир Путин назвал ключевой проблемой для правительства увеличение доходов россиян и рост занятости. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:35

2020-10-23T14:35

2020-10-23T18:05

экономика

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> назвал ключевой проблемой для правительства увеличение доходов россиян и рост занятости.На совещании по экономическим вопросам с членами кабмина Путин сообщил, что цены в России остаются стабильными. Президент привел показатель темпа инфляции — на середину октября она составила 3,9 процента в годовом выражении. "На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос — я сказал, постепенно восстанавливается, — мы видим, здесь еще хватает вопросов и проблем, но все-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность — ну и правильно: говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", — сказал он.Тенденцию к восстановлению зафиксировали в ряде отраслей российской экономики. Так, динамика обрабатывающей промышленности в августе — сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожими темпами, как заметил глава государства, развивается и рынок грузовых перевозок."Вместе с тем мы видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему", — отметил глава государства.Ситуацию на рынке труда Путин назвал сложной."В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3 процента. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", — добавил президент.В сентябре Росстат впервые с начала пандемии зафиксировал снижение безработицы — оно составило 0,1 процентного пункта с августа. По данным статистического ведомства, общая численность безработных в первый месяц осени составила 4,8 миллиона человек. Пока региональные власти стараются не вводить жестких карантинных мер, однако президент указал на необходимость держать ситуацию под контролем.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/inflyatsiya-1581072925.html

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

https://ria.ru/20201022/valday-putin-1581072097.html

Eugene Citizen Вот только о каких Россиянах он говорил? Уточнил бы ... а то занятость повышается у одних россиян а вот доходы повышаются совсем у других россиян :-) 73

boba608 Кудаж ещё повышать,все 70%" среднего класса " уже не знают куда деньги девать!(нет) 50

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", – Путин о безработице в стране Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России Владимир Путин. "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина. По данным Росстата, общая безработица в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Как следует из данных статистического ведомства, общая численность безработных в сентябре составила 4,8 миллиона человек и по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%. 2020-10-23T14:35 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, владимир путин, общество