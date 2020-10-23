https://ria.ru/20201023/windows-1581222082.html

Стало известно, как изменится Windows 10 в 2021 году

В Microsoft намерены добавить новые функцию в свою ОС Windows 10 уже в 2021 году. Об их тестировании сообщается в официальном блоге операционной системы. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:23

2020-10-23T16:23

2020-10-23T16:23

риа наука

windows

microsoft corporation

skype

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> намерены добавить новые функцию в свою ОС <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10 уже в 2021 году. Об их тестировании <u><a href="https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/21/announcing-windows-10-insider-preview-build-20241/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a></u> в официальном блоге операционной системы.Сборка Windows 10 21H1 Insider Preview Build 20241, предназначенная для разработчиков и тестировщиков, включает ряд обновлений. Так, операционная система получила поддержку экранов-заставок для встроенных приложений, которые теперь подстраиваются под тему системы. Сейчас они по умолчанию синие.Windows предупредит пользователя об ошибках в работе жесткого диска или SSD и предложит сделать резервную копию накопителя. Раньше такой функционал приходилось реализовывать сторонним софтом.В панели задач и меню "Пуск" появится кнопка Meet Now, которая запускает видеозвонок. Пока она будет работать только со <a href="http://ria.ru/product_Skype/" target="_blank" data-auto="true">Skype</a> или через браузер.

https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html

Сергей Смирнов А когда наконец создадут функционал, который позволит всю слежку за пользователем осуществлять централизованно? А то получается что сначала всю информацию о пользователе, которую удалось насобирать, передают в НБА, потом в Майкрософт, потом в ЦРУ, потом в Амазон для Сороса, потом в МНБ, и т.д. и т.п. Одного трафика сколько уходит. Пора уже централизовано один раз отправлять все данные в США, а уж потом раздавать всем этим бесчисленным конторам. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, skype, технологии