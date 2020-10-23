https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html
В WhatsApp появится функция, которая защитит переписку пользователя
В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, сообщает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:59
2020-10-23T11:59
2020-10-23T12:49
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В популярном мессенджере <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, <u><a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-203-3-whats-new/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> инсайдерский портал WABetaInfo.Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> c датчиками Face ID.Когда до рядовых пользователей доберется эта функция, не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.
https://ria.ru/20201020/whatsapp-1580663362.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., apple iphone, google android, apple ios, технологии