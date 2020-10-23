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РИА Наука
https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html
В WhatsApp появится функция, которая защитит переписку пользователя
В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, сообщает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:59
2020-10-23T12:49
риа наука
whatsapp inc.
apple iphone
google android
apple ios
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В популярном мессенджере <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, <u><a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-203-3-whats-new/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> инсайдерский портал WABetaInfo.Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> c датчиками Face ID.Когда до рядовых пользователей доберется эта функция, не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.
https://ria.ru/20201020/whatsapp-1580663362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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whatsapp inc., apple iphone, google android, apple ios, технологии

В WhatsApp появится функция, которая защитит переписку пользователя

11:59 23.10.2020 (обновлено: 12:49 23.10.2020)
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.
Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 15:14РИА Наука
В WhatsApp для компьютеров появится давно ожидаемая функция
Когда до рядовых пользователей доберется эта функция, не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.
 
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РИА НаукаWhatsApp Inc.Apple iPhoneGoogle AndroidApple iOSТехнологии
 
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