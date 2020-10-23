https://ria.ru/20201023/vyzovy-1581226700.html
Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:39
2020-10-23T16:39
2020-10-23T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций, вызванных неизвестными патогенами, рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе нехарактерных в связи с определенными изменениями климата, нехарактерных для их обычных ареалов обитания, нарастание резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижение эффективности лечения инфекционных болезней", - сказал Мурашко, выступая на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19", в рамках XIII Евразийского экономического форума.Министр также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.
https://ria.ru/20201023/murashko-1581140540.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество