https://ria.ru/20201023/vyzovy-1581226700.html

Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:39

2020-10-23T16:39

2020-10-23T16:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций, вызванных неизвестными патогенами, рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе нехарактерных в связи с определенными изменениями климата, нехарактерных для их обычных ареалов обитания, нарастание резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижение эффективности лечения инфекционных болезней", - сказал Мурашко, выступая на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19", в рамках XIII Евразийского экономического форума.Министр также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.

https://ria.ru/20201023/murashko-1581140540.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество