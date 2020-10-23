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Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:39
2020-10-23T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций, вызванных неизвестными патогенами, рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе нехарактерных в связи с определенными изменениями климата, нехарактерных для их обычных ареалов обитания, нарастание резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижение эффективности лечения инфекционных болезней", - сказал Мурашко, выступая на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19", в рамках XIII Евразийского экономического форума.Министр также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.
https://ria.ru/20201023/murashko-1581140540.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций

16:39 23.10.2020 (обновлено: 16:44 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами.
"Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций, вызванных неизвестными патогенами, рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе нехарактерных в связи с определенными изменениями климата, нехарактерных для их обычных ареалов обитания, нарастание резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижение эффективности лечения инфекционных болезней", - сказал Мурашко, выступая на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19", в рамках XIII Евразийского экономического форума.
Министр также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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