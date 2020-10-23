https://ria.ru/20201023/vtb-1581227193.html

ВТБ Капитал Инвестиции заняли I место на рынке доверительного управления

Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место на российском рынке доверительного управления и коллективных инвестиций по предварительным данным... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:41

2020-10-23T16:41

2020-10-23T16:41

втб капитал

втб

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Компании бизнеса <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Капитал Инвестиции заняли первое место на российском рынке доверительного управления и коллективных инвестиций по предварительным данным агентства "Эксперт РА" по итогам третьего квартала 2020 года, говорится в сообщении ВТБ.ВТБ третий квартал подряд сохраняет лидерство в данном рэнкинге. За июль-сентябрь объем средств под управлением компаний ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 5,9%, до 1,2 триллиона рублей. Динамика роста выше средней по рынку. По оценкам Эксперт РА, объемы всего рынка в России выросли на 4,1% до 8,9 триллиона рублей.В сообщении отмечается, что добиться опережающей динамики удалось за счет активной работы над развитием продуктовой линейки и собственных сервисов по обслуживанию клиентов.Сегодня у ВТБ Капитал Инвестиции – самая широкая линейка биржевых ПИФ на российском рынке, покрывающих все классы активов. На данный момент запущено 9 фондов, среди которых первый и единственный биржевой фонд денежного рынка – "ВТБ – Ликвидность", а также запущенный в третьем квартале первый в России биржевой фонд, предоставляющий инвестору вход на рынок еврооблигаций в евро – "ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета".В июле-сентябре также запущены торги на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской Бирже</a> БПИФ "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой в рублях". Всего <a href="http://ria.ru/organization_VTB_Kapital/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ Капитал</a> Инвестиции представляет 57 различных паевых фондов.Были также запущены фонды для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления краткосрочной ликвидностью и первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс отбора объектов инвестиций факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG)."Мы видим сегодня повышенный интерес к инвестиционным продуктам на фоне низких ставок по банковским депозитам в рублях и долларах, а также быстрого восстановления рынков после масштабного снижения весной, связанного с пандемией и стараемся его удовлетворить. В четвертом квартале мы традиционно ожидаем высокие темпы роста клиентских активов. В текущем году это может быть связано, по большей части, с несколькими факторами, основными из которых являются грядущее изменение налогообложения по банковским депозитам, существенный потенциал роста рынка, а также запуск и развитие новых сервисов управляющей компании в цифровых каналах", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении.Совокупный объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев 2020 года вырос в 1,5 раза и превысил 2,9 триллиона рублей.

https://ria.ru/20201015/aktivy-1579934967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб капитал, втб, экономика