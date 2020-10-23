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Эксперт считает, что электронная виза привлечет в РФ молодых иностранцев
Введение электронной визы для посещения России, которое ожидается с 1 января, приведет к омоложению контингента иностранных путешественников, заявила... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:30
2020-10-23T11:30
туристы
туризм
зарина догузова
туризм
визы
новости - туризм
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Введение электронной визы для посещения России, которое ожидается с 1 января, приведет к омоложению контингента иностранных путешественников, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова."Это люди мобильные, они готовы приехать на короткие выходные в Москву, но не могут этого сделать, потому что у нас нет электронной визы. Они не готовы тратить много времени на оформление, идти в консульство, выстоять очередь", — пояснила глава ведомства.При этом она подчеркнула, что для привлечения зарубежных гостей необходимо еще серьезно поработать над продвижением страны.Единая электронная виза вводится в России с 2021 года. Перечень 52 государств, граждане которых смогут ее оформить, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Разрешение на въезд будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых туров. Для получения визы не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.
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туристы, зарина догузова, туризм, визы, новости - туризм, москва

Эксперт считает, что электронная виза привлечет в РФ молодых иностранцев

11:30 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаспорта и визы
Паспорта и визы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Введение электронной визы для посещения России, которое ожидается с 1 января, приведет к омоложению контингента иностранных путешественников, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Это люди мобильные, они готовы приехать на короткие выходные в Москву, но не могут этого сделать, потому что у нас нет электронной визы. Они не готовы тратить много времени на оформление, идти в консульство, выстоять очередь", — пояснила глава ведомства.
При этом она подчеркнула, что для привлечения зарубежных гостей необходимо еще серьезно поработать над продвижением страны.
Единая электронная виза вводится в России с 2021 года. Перечень 52 государств, граждане которых смогут ее оформить, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Разрешение на въезд будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых туров.
Для получения визы не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.
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ТуризмтуристыЗарина ДогузоваТуризмвизыНовости - ТуризмМосква
 
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