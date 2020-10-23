https://ria.ru/20201023/vizy-1581124835.html

Эксперт считает, что электронная виза привлечет в РФ молодых иностранцев

Введение электронной визы для посещения России, которое ожидается с 1 января, приведет к омоложению контингента иностранных путешественников, заявила... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:30

2020-10-23T11:30

2020-10-23T11:30

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Введение электронной визы для посещения России, которое ожидается с 1 января, приведет к омоложению контингента иностранных путешественников, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова."Это люди мобильные, они готовы приехать на короткие выходные в Москву, но не могут этого сделать, потому что у нас нет электронной визы. Они не готовы тратить много времени на оформление, идти в консульство, выстоять очередь", — пояснила глава ведомства.При этом она подчеркнула, что для привлечения зарубежных гостей необходимо еще серьезно поработать над продвижением страны.Единая электронная виза вводится в России с 2021 года. Перечень 52 государств, граждане которых смогут ее оформить, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Разрешение на въезд будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых туров. Для получения визы не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, зарина догузова, туризм, визы, новости - туризм, москва