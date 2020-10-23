https://ria.ru/20201023/vinnik-1581197824.html

Адвокат заявил об отсутствии доказательств связи Винника с вирусом Locky

Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело заявил, что нет никаких доказательств причастности его подзащитного к вирусу Locky, который... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:39

2020-10-23T14:39

2020-10-23T16:51

александр винник

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<strong>ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Французский адвокат россиянина <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik" target="_blank">Александра Винника</a> Фредерик Бело заявил, что нет никаких доказательств причастности его подзащитного к вирусу Locky, который нанёс вред многим компаниям и частным лицам во <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>.Процесс по делу Винника, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег, начался в понедельник. В пятницу - последний день судебных заседаний. По версии обвинения, Винник является "мозгом" программы-вымогателя Locky, жертвами которой стали около 200 компаний и частных лиц во Франции.Ранее в пятницу прокуратура потребовала наказания в отношении Винника в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тысяч евро.Он также опроверг версию обвинения о том, что Винник был владельцем счетов, на которые приходили основные суммы денег после вымогательства средств за восстановление зашифрованных данных вирусом Locky."Александр Винник никакой не большой преступник, как говорила прокуратура... Александр Винник не дирижёр оркестра, как говорила прокуратура", - сказал Бело.Он назвал "крайне тяжелым" наказание, которое потребовала прокуратура в отношении Винника. "Эти санкции негуманные и невосполнимые санкции", - отметил он, указав на то, что Винник уже находится в заключении более трёх лет и не имеет возможности видеть своих детей и жену, которая тяжело больна.По словам Бело, вердикт суда будет иметь большое влияние на "возможные переговоры, которая защита может вести с властями США, если Александр Винник будет признан невиновным".Адвокат напомнил, что в США Виннику может грозить до 50 лет тюрьмы.Сам подсудимый в понедельник на заседании суда опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что не слышал о вредоносной программе Locky до своей экстрадиции во Францию.Винник был экстрадирован из Греции во Францию 23 января.Россиянин был арестован во время своего отпуска в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

https://ria.ru/20201023/vinnik-1581173021.html

https://ria.ru/20201020/vinnik-1580720890.html

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греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр винник, франция, греция, сша, в мире