https://ria.ru/20201023/vinnik-1581173021.html

Французская прокуратура потребовала для Винника десять лет тюрьмы

Прокурор в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к десяти годам тюрьмы по делу о кибератаках, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:03

2020-10-23T13:03

2020-10-23T14:28

франция

александр винник

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости.</strong> Прокурор в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> потребовала приговорить россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a> к десяти годам тюрьмы по делу о кибератаках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Она также попросила назначить ему 750 тысяч евро штрафа.Обвинитель назвала россиянина "очень умным и способным пиратом" и "дирижером оркестра", который отдавал приказы и действовал не один.Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалюты. В декабре 2019-го его экстрадировали во Францию, запрос на выдачу также подавали Москва и Вашингтон.Во Франции россиянина обвиняют в вымогательстве и отмывании денег. По данным следствия, он создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.Первое заседание состоялось в понедельник, на нем Винник опроверг все выдвинутые против него обвинения, заявив, что никогда ранее не слышал о Locky. Его адвокат также настаивает на том, что никаких доказательств причастности Винника к вирусу Locky, нет.

https://ria.ru/20200917/vinnik-1577381424.html

Иван Сусанин28 Не верю, в обвинения прокуратуры Парижа. Стало системой, обвинять русских и Россию, в чем угодно, без предъявления реальных а не вымышленных доказательств. Где зеркальный ответ? Вывод, ездить отдыхать по заграницам, опасно любому гражданину России, кроме навальнят и им подобных. 35

Степан Краснов Мутная история. 11

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франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, александр винник, париж, в мире