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https://ria.ru/20201023/vinnik-1581173021.html
Французская прокуратура потребовала для Винника десять лет тюрьмы
Прокурор в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к десяти годам тюрьмы по делу о кибератаках, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:03
2020-10-23T14:28
франция
александр винник
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости.</strong> Прокурор в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> потребовала приговорить россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a> к десяти годам тюрьмы по делу о кибератаках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Она также попросила назначить ему 750 тысяч евро штрафа.Обвинитель назвала россиянина "очень умным и способным пиратом" и "дирижером оркестра", который отдавал приказы и действовал не один.Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалюты. В декабре 2019-го его экстрадировали во Францию, запрос на выдачу также подавали Москва и Вашингтон.Во Франции россиянина обвиняют в вымогательстве и отмывании денег. По данным следствия, он создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.Первое заседание состоялось в понедельник, на нем Винник опроверг все выдвинутые против него обвинения, заявив, что никогда ранее не слышал о Locky. Его адвокат также настаивает на том, что никаких доказательств причастности Винника к вирусу Locky, нет.
https://ria.ru/20200917/vinnik-1577381424.html
Не верю, в обвинения прокуратуры Парижа. Стало системой, обвинять русских и Россию, в чем угодно, без предъявления реальных а не вымышленных доказательств. Где зеркальный ответ? Вывод, ездить отдыхать по заграницам, опасно любому гражданину России, кроме навальнят и им подобных.
35
Мутная история.
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6
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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франция, александр винник, париж, в мире

Французская прокуратура потребовала для Винника десять лет тюрьмы

13:03 23.10.2020 (обновлено: 14:28 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости. Прокурор в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к десяти годам тюрьмы по делу о кибератаках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Она также попросила назначить ему 750 тысяч евро штрафа.
Обвинитель назвала россиянина "очень умным и способным пиратом" и "дирижером оркестра", который отдавал приказы и действовал не один.
Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалюты. В декабре 2019-го его экстрадировали во Францию, запрос на выдачу также подавали Москва и Вашингтон.
Во Франции россиянина обвиняют в вымогательстве и отмывании денег. По данным следствия, он создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.
Первое заседание состоялось в понедельник, на нем Винник опроверг все выдвинутые против него обвинения, заявив, что никогда ранее не слышал о Locky. Его адвокат также настаивает на том, что никаких доказательств причастности Винника к вирусу Locky, нет.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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ФранцияАлександр ВинникПарижВ мире
 
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