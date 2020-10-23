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https://ria.ru/20201023/viagra-1581166816.html
Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"
Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:46
2020-10-23T17:46
культура
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
виа гра
константин меладзе
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет". В "Рикошете" поют об излюбленной теме группы – роковой любви. По мнению поклонников, композиция получилась "красивой", в духе хитов 2000-х годов, благодаря которым о коллективе заговорила вся страна. Личности и даже имена участниц пока держатся в секрете. Поэтому неизвестно, кто поет за брюнетку, блондинку и рыженькую (и есть ли там вообще такие). Однако в беседе с ведущими Love Radio исполнительницы в прямом эфире <a href="http://www.loveradio.ru/new/120424.htm" target="_blank">раскрыли</a> некоторые подробности. В последний состав группы "ВИА Гра" входили Эрика Герцег, Ольга Меганская (обе певицы покинули группу в этом году) и Ульяна Синецкая, которая все еще считается вокалисткой.
https://ria.ru/20191221/1562526102.html
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музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, виа гра, константин меладзе

Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"

17:46 23.10.2020
 
© Фото : Вячеслав Фрий"ВИА Гра"
ВИА Гра - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Вячеслав Фрий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет".

"Слушай, прежде чем увидеть", – говорится в описании трека ВКонтакте.

В "Рикошете" поют об излюбленной теме группы – роковой любви. По мнению поклонников, композиция получилась "красивой", в духе хитов 2000-х годов, благодаря которым о коллективе заговорила вся страна.
Личности и даже имена участниц пока держатся в секрете. Поэтому неизвестно, кто поет за брюнетку, блондинку и рыженькую (и есть ли там вообще такие). Однако в беседе с ведущими Love Radio исполнительницы в прямом эфире раскрыли некоторые подробности.

"На удивление, мы очень быстро нашли общий язык и очень быстро полюбили друг друга", – рассказали они о совместной работе.

В последний состав группы "ВИА Гра" входили Эрика Герцег, Ольга Меганская (обе певицы покинули группу в этом году) и Ульяна Синецкая, которая все еще считается вокалисткой.
ВИА Гра - РИА Новости, 1920, 21.12.2019
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Секреты группы "ВИА Гра". О чем еще мы не знали
 
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