https://ria.ru/20201023/viagra-1581166816.html

Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"

Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет". РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:46

2020-10-23T17:46

2020-10-23T17:46

культура

музыка

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виа гра

константин меладзе

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет". В "Рикошете" поют об излюбленной теме группы – роковой любви. По мнению поклонников, композиция получилась "красивой", в духе хитов 2000-х годов, благодаря которым о коллективе заговорила вся страна. Личности и даже имена участниц пока держатся в секрете. Поэтому неизвестно, кто поет за брюнетку, блондинку и рыженькую (и есть ли там вообще такие). Однако в беседе с ведущими Love Radio исполнительницы в прямом эфире <a href="http://www.loveradio.ru/new/120424.htm" target="_blank">раскрыли</a> некоторые подробности. В последний состав группы "ВИА Гра" входили Эрика Герцег, Ольга Меганская (обе певицы покинули группу в этом году) и Ульяна Синецкая, которая все еще считается вокалисткой.

https://ria.ru/20191221/1562526102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, виа гра, константин меладзе