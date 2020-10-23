https://ria.ru/20201023/vaktsinatsiya-1581255679.html

Мурашко пообещал россиянам бесплатную и доступную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:31

2020-10-23T18:31

2020-10-23T19:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определённый ассортимент, причём вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объёмы производства", - сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html

Пров Агиценович Зак Ну обнадежил! Теперь я точно не умру. НИКОГДА... :) А что там про добровольность, кстати? 45

Михаил Николанко Ну удружил... Сначала создателям вакцины нужно нобелевскую премию получить за эту вакцину, это же прорыв в науке! Если, конечно, не получится так, как с российской вакциной от Эбола, эффективность которой была признана нулевой. 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество