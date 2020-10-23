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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/vaktsinatsiya-1581255679.html
Мурашко пообещал россиянам бесплатную и доступную вакцинацию от COVID-19
Вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:31
2020-10-23T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определённый ассортимент, причём вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объёмы производства", - сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html
Ну обнадежил! Теперь я точно не умру. НИКОГДА... :) А что там про добровольность, кстати?
45
Ну удружил... Сначала создателям вакцины нужно нобелевскую премию получить за эту вакцину, это же прорыв в науке! Если, конечно, не получится так, как с российской вакциной от Эбола, эффективность которой была признана нулевой.
44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко пообещал россиянам бесплатную и доступную вакцинацию от COVID-19

18:31 23.10.2020 (обновлено: 19:57 23.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определённый ассортимент, причём вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объёмы производства", - сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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