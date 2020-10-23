https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581139740.html

Мурашко оценил результаты пострегистрацинных испытаний "Спутника V"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает хорошие результаты в пострегистрационных испытаниях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:22

2020-10-23T10:22

2020-10-23T10:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает хорошие результаты в пострегистрационных испытаниях, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."И впервые в мире мы зарегистрировали вакцину "Спутник", которая на сегодняшний день проходит, в том числе, и дальнейшие наблюдения по ее эффективности, она показывает хорошие результаты", - сказал Мурашко в ходе форума "Роль ответственных политических партий в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и распространением опасных инфекционных заболеваний".Мурашко отметил, что масштабирование производства вакцины "сегодня идет в полном объеме" и "результаты по масштабированию производства впечатляют".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество