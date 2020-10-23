https://ria.ru/20201023/uslugi-1581122555.html

Опрос показал, сколько россиян готовы платить дороже за услуги на дому

Треть россиян готовы платить больше за получение услуги на дому, половина из них за скорость и близость мастера пойдут на доплату 10% к стоимости услуг,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:50

2020-10-23T07:50

2020-10-23T07:50

россия

москва

исследование

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Треть россиян готовы платить больше за получение услуги на дому, половина из них за скорость и близость мастера пойдут на доплату 10% к стоимости услуг, показало исследование сервиса бесплатных объявлений "Юла" и исследовательского агентства ResearchMe.Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 2000 пользователей рунета в октябре 2020 года, которые когда-либо заказывали услуги на дом (ремонт техники, услуги красоты, уборка и т.д).Там отметили, что более половины участников опроса уверены, что именно близость мастера позволит им быстро получить необходимую услугу. Так, каждый десятый заказчик хочет, чтобы мастер приехал по вызову в течение 30 минут, и только 22% готовы ждать исполнителя не более трех часов. При этом, мужчины оказались менее терпеливы по сравнению с женщинами: среди них выше доля тех, кто готов ждать мастера не более одного часа (47% и 35% соответственно).Как показало исследование, каждый десятый житель крупных городов России за последние полгода стал чаще пользоваться услугами на дому. Больше других за помощью к частным мастерам стали обращаться молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом мужчины старше 45 лет почти не пользуются услугами частных мастеров и готовы любую работу выполнить самостоятельно.Больше трети участников опроса отметили, что пользуются услугами частных исполнителей регулярно. Свыше 50% находят нужных мастеров по знакомству, а 47% пользуются сервисами объявлений."При выборе мастера для вызова на дом заказчики обращают внимание на стоимость (77%), отзывы и рейтинг (65%), наличие опыта и трудовой стаж (57%), заполненность профиля (21%) и расположение мастера (13%)", - рассказали в "Юле".При этом, как показал опрос, женщины чаще мужчин читают отзывы (70% и 59% соответственно), а мужчины чаще обращают внимание на геолокацию.По данным опроса, доля пользователей, искавших услуги исполнителей в сентябре-октябре в радиусе до 1 километра, выросла на 16% по сравнению апрелем-маем. Поисковые запросы по выбору мастеров в радиусе 2-5 км увеличились на 24%. А вот доля россиян, которые готовы ждать исполнителя издалека (6-10 км), уменьшилась на 61%. В октябре 2020 года треть пользователей совершали сделки с мастерами в радиусе 2-5 км, а каждый седьмой россиянин – только в пределах 1 км.

https://ria.ru/20200313/1568524233.html

https://ria.ru/20200727/1574955390.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, исследование, общество