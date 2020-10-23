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Опрос показал, сколько россиян готовы платить дороже за услуги на дому
Треть россиян готовы платить больше за получение услуги на дому, половина из них за скорость и близость мастера пойдут на доплату 10% к стоимости услуг,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:50
2020-10-23T07:50
россия
москва
исследование
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Треть россиян готовы платить больше за получение услуги на дому, половина из них за скорость и близость мастера пойдут на доплату 10% к стоимости услуг, показало исследование сервиса бесплатных объявлений "Юла" и исследовательского агентства ResearchMe.Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 2000 пользователей рунета в октябре 2020 года, которые когда-либо заказывали услуги на дом (ремонт техники, услуги красоты, уборка и т.д).Там отметили, что более половины участников опроса уверены, что именно близость мастера позволит им быстро получить необходимую услугу. Так, каждый десятый заказчик хочет, чтобы мастер приехал по вызову в течение 30 минут, и только 22% готовы ждать исполнителя не более трех часов. При этом, мужчины оказались менее терпеливы по сравнению с женщинами: среди них выше доля тех, кто готов ждать мастера не более одного часа (47% и 35% соответственно).Как показало исследование, каждый десятый житель крупных городов России за последние полгода стал чаще пользоваться услугами на дому. Больше других за помощью к частным мастерам стали обращаться молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом мужчины старше 45 лет почти не пользуются услугами частных мастеров и готовы любую работу выполнить самостоятельно.Больше трети участников опроса отметили, что пользуются услугами частных исполнителей регулярно. Свыше 50% находят нужных мастеров по знакомству, а 47% пользуются сервисами объявлений."При выборе мастера для вызова на дом заказчики обращают внимание на стоимость (77%), отзывы и рейтинг (65%), наличие опыта и трудовой стаж (57%), заполненность профиля (21%) и расположение мастера (13%)", - рассказали в "Юле".При этом, как показал опрос, женщины чаще мужчин читают отзывы (70% и 59% соответственно), а мужчины чаще обращают внимание на геолокацию.По данным опроса, доля пользователей, искавших услуги исполнителей в сентябре-октябре в радиусе до 1 километра, выросла на 16% по сравнению апрелем-маем. Поисковые запросы по выбору мастеров в радиусе 2-5 км увеличились на 24%. А вот доля россиян, которые готовы ждать исполнителя издалека (6-10 км), уменьшилась на 61%. В октябре 2020 года треть пользователей совершали сделки с мастерами в радиусе 2-5 км, а каждый седьмой россиянин – только в пределах 1 км.
https://ria.ru/20200313/1568524233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, москва, исследование, общество

Опрос показал, сколько россиян готовы платить дороже за услуги на дому

07:50 23.10.2020
 
© Fotolia / Alina IsakovichРабота сантехника
Работа сантехника - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Fotolia / Alina Isakovich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Треть россиян готовы платить больше за получение услуги на дому, половина из них за скорость и близость мастера пойдут на доплату 10% к стоимости услуг, показало исследование сервиса бесплатных объявлений "Юла" и исследовательского агентства ResearchMe.
Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 2000 пользователей рунета в октябре 2020 года, которые когда-либо заказывали услуги на дом (ремонт техники, услуги красоты, уборка и т.д).
"По данным опроса, для 33% заказчиков важно, чтобы сантехник, визажист, фотограф или репетитор находились рядом с домом. Почти половина клиентов готовы доплачивать за такое соседство и срочный выезд мастера до 10% от стоимости услуг", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Юлы" по результатам исследования.
Там отметили, что более половины участников опроса уверены, что именно близость мастера позволит им быстро получить необходимую услугу. Так, каждый десятый заказчик хочет, чтобы мастер приехал по вызову в течение 30 минут, и только 22% готовы ждать исполнителя не более трех часов. При этом, мужчины оказались менее терпеливы по сравнению с женщинами: среди них выше доля тех, кто готов ждать мастера не более одного часа (47% и 35% соответственно).
Как показало исследование, каждый десятый житель крупных городов России за последние полгода стал чаще пользоваться услугами на дому. Больше других за помощью к частным мастерам стали обращаться молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом мужчины старше 45 лет почти не пользуются услугами частных мастеров и готовы любую работу выполнить самостоятельно.
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Больше трети участников опроса отметили, что пользуются услугами частных исполнителей регулярно. Свыше 50% находят нужных мастеров по знакомству, а 47% пользуются сервисами объявлений.
"При выборе мастера для вызова на дом заказчики обращают внимание на стоимость (77%), отзывы и рейтинг (65%), наличие опыта и трудовой стаж (57%), заполненность профиля (21%) и расположение мастера (13%)", - рассказали в "Юле".
При этом, как показал опрос, женщины чаще мужчин читают отзывы (70% и 59% соответственно), а мужчины чаще обращают внимание на геолокацию.
По данным опроса, доля пользователей, искавших услуги исполнителей в сентябре-октябре в радиусе до 1 километра, выросла на 16% по сравнению апрелем-маем. Поисковые запросы по выбору мастеров в радиусе 2-5 км увеличились на 24%. А вот доля россиян, которые готовы ждать исполнителя издалека (6-10 км), уменьшилась на 61%. В октябре 2020 года треть пользователей совершали сделки с мастерами в радиусе 2-5 км, а каждый седьмой россиянин – только в пределах 1 км.
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