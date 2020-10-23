https://ria.ru/20201023/ukraina-1581197680.html

Суд счел необоснованным иск украинца к Зеленскому о незаконности опроса

Окружной административный суд Киева счёл необоснованным иск украинца к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:39

2020-10-23T14:39

2020-10-23T14:39

верховная рада украины

владимир зеленский

ивано-франковская область

луганская область

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Окружной административный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> счёл необоснованным иск украинца к президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября и отказал в его удовлетворении, сообщает в пятницу пресс-служба суда.Ранее житель <a href="http://ria.ru/location_Ivano_Frankivsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивано-Франковской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обратился в суд с иском к президенту с требованием признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов.Судьи решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно быть наличие реального нарушения прав гражданина в момент обращения в суд. В суде считают, что заявления главы государства о намерении что-либо совершить в будущем не могут быть расценены как действия, нарушающее права истца."Суд признал иск необоснованным, неподтвержденным достаточными доказательствами, и отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201016/timoshenko-1580095833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, ивано-франковская область, луганская область, киев, в мире