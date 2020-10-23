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Суд счел необоснованным иск украинца к Зеленскому о незаконности опроса
Окружной административный суд Киева счёл необоснованным иск украинца к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:39
2020-10-23T14:39
верховная рада украины
владимир зеленский
ивано-франковская область
луганская область
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Окружной административный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> счёл необоснованным иск украинца к президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября и отказал в его удовлетворении, сообщает в пятницу пресс-служба суда.Ранее житель <a href="http://ria.ru/location_Ivano_Frankivsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивано-Франковской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обратился в суд с иском к президенту с требованием признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов.Судьи решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно быть наличие реального нарушения прав гражданина в момент обращения в суд. В суде считают, что заявления главы государства о намерении что-либо совершить в будущем не могут быть расценены как действия, нарушающее права истца."Суд признал иск необоснованным, неподтвержденным достаточными доказательствами, и отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20201016/timoshenko-1580095833.html
ивано-франковская область
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верховная рада украины, владимир зеленский, ивано-франковская область, луганская область, киев, в мире

Суд счел необоснованным иск украинца к Зеленскому о незаконности опроса

14:39 23.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Окружной административный суд Киева счёл необоснованным иск украинца к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября и отказал в его удовлетворении, сообщает в пятницу пресс-служба суда.
Ранее житель Ивано-Франковской области Украины обратился в суд с иском к президенту с требованием признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
Пять вопросов Зеленского
Судьи решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно быть наличие реального нарушения прав гражданина в момент обращения в суд. В суде считают, что заявления главы государства о намерении что-либо совершить в будущем не могут быть расценены как действия, нарушающее права истца.
"Суд признал иск необоснованным, неподтвержденным достаточными доказательствами, и отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 12:35
Тимошенко считает, что всеукраинский опрос заказали наркокартели
 
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийИвано-Франковская областьЛуганская областьКиевВ мире
 
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