https://ria.ru/20201023/ubiystvo-1581232867.html

Бывшего вице-президента "Евросети" арестовали по делу об убийстве

Хорошёвский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента "Евросети" Бориса Левина по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:12

2020-10-23T17:12

2020-10-23T17:12

евросеть

москва

аресты сотрудников компании "евросеть"

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Хорошёвский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал на два месяца бывшего вице-президента "<a href="http://ria.ru/organization_Evroset/" target="_blank" data-auto="true">Евросети</a>" Бориса Левина по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук."Левину Борису Вениаминовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 6 ноября 2020 года", - сказала собеседница агентства.Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Фабулу дела в суде пояснить отказались.Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Левин в 2000-х стал фигурантом уголовного дела. Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора "Евросети" Андрея Власкина и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после обнаружения на складе крупной недостачи. По заявлению следствия, они тщетно пытались возбудить уголовное дело, а затем стали понуждать Власкина "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Мосгорсуд постановил выплатить Левину 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20200529/1572175561.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросеть, москва, аресты сотрудников компании "евросеть", происшествия