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https://ria.ru/20201023/ubiystvo-1581230779.html
В Якутии мужчину обвинили в убийстве девушки, которую он облил кипятком
Мужчину в Якутии обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:02
2020-10-23T17:02
республика саха (якутия)
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Мужчину в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном сайте СУСК РФ по республике.Отмечается, что 25-летний мужчина в Сунтарском районе Якутии обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью. "Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время… материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказали в СУСК.Следствием установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в частном доме в компании друга-спортсмена, родной сестры и своей 19-летней сожительницы. Позже эта девушка и друг хозяина дома остались одни в зальной комнате. Проснувшись, обвиняемый застал их в интимной обстановке. Спортсмен поспешно покинул дом, а обвиняемый из ревности принялся избивать сожительницу.По данным ведомства, обвиняемый "нанес множественные удары по различным частям тела с использованием подручных предметов – металлических стульев и швабры"."После чего облил девушку кипятком, причиняя особые страдания и мучения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком", - говорится в сообщении.Мужчину арестовали. "Свою вину в умышленном причинении смерти девушке он не признал, пояснив, что не имел намерения совершать ее убийство, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его умышленных действий, которые легли в основу обвинительного заключения", - добавили в СУСК.Что касается спортсмена, следователь внес в адрес республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии представление. В результате молодой человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, министерству по физической культуре и спорту республики направлена информация об аморальном поведении спортсмена.
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580458666.html
https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии мужчину обвинили в убийстве девушки, которую он облил кипятком

17:02 23.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Мужчину в Якутии обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном сайте СУСК РФ по республике.
Отмечается, что 25-летний мужчина в Сунтарском районе Якутии обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью. "Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время… материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказали в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 12:23
Криминалисты рассказали, как "немые свидетели" помогли раскрыть убийство
Следствием установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в частном доме в компании друга-спортсмена, родной сестры и своей 19-летней сожительницы. Позже эта девушка и друг хозяина дома остались одни в зальной комнате. Проснувшись, обвиняемый застал их в интимной обстановке. Спортсмен поспешно покинул дом, а обвиняемый из ревности принялся избивать сожительницу.
По данным ведомства, обвиняемый "нанес множественные удары по различным частям тела с использованием подручных предметов – металлических стульев и швабры".
"После чего облил девушку кипятком, причиняя особые страдания и мучения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком", - говорится в сообщении.
Мужчину арестовали. "Свою вину в умышленном причинении смерти девушке он не признал, пояснив, что не имел намерения совершать ее убийство, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его умышленных действий, которые легли в основу обвинительного заключения", - добавили в СУСК.
Что касается спортсмена, следователь внес в адрес республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии представление. В результате молодой человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, министерству по физической культуре и спорту республики направлена информация об аморальном поведении спортсмена.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 15:38
В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить мать
 
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
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