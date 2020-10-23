https://ria.ru/20201023/ubiystvo-1581230779.html

В Якутии мужчину обвинили в убийстве девушки, которую он облил кипятком

Мужчину в Якутии обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:02

2020-10-23T17:02

2020-10-23T17:02

республика саха (якутия)

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Мужчину в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном сайте СУСК РФ по республике.Отмечается, что 25-летний мужчина в Сунтарском районе Якутии обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью. "Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время… материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказали в СУСК.Следствием установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в частном доме в компании друга-спортсмена, родной сестры и своей 19-летней сожительницы. Позже эта девушка и друг хозяина дома остались одни в зальной комнате. Проснувшись, обвиняемый застал их в интимной обстановке. Спортсмен поспешно покинул дом, а обвиняемый из ревности принялся избивать сожительницу.По данным ведомства, обвиняемый "нанес множественные удары по различным частям тела с использованием подручных предметов – металлических стульев и швабры"."После чего облил девушку кипятком, причиняя особые страдания и мучения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком", - говорится в сообщении.Мужчину арестовали. "Свою вину в умышленном причинении смерти девушке он не признал, пояснив, что не имел намерения совершать ее убийство, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его умышленных действий, которые легли в основу обвинительного заключения", - добавили в СУСК.Что касается спортсмена, следователь внес в адрес республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии представление. В результате молодой человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, министерству по физической культуре и спорту республики направлена информация об аморальном поведении спортсмена.

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580458666.html

https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия