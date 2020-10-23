https://ria.ru/20201023/tyazhelyy-1581109155.html

Не понедельник. Назван самый тяжелый день недели

Понедельник считается самым тяжелым днем недели, но с ним за это звание может поспорить пятница, рассказала в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:11

2020-10-23T02:11

2020-10-23T02:11

ирина блинникова

россия

психология

мгу имени м. в. ломоносова

работа

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Понедельник считается самым тяжелым днем недели, но с ним за это звание может поспорить пятница, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201023/pyatnitsa-1581020848.html" target="_blank">радио Sputnik</a> старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.Россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем. Действительно, это начало рабочей недели, когда нужно из состояния расслабленности и отдыха переходить на трудовой режим. В этот период часто допускаются ошибки, сбои, срывы. Однако с научной точки зрения пятница ничуть не менее сложный период. На человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя ошибок в этот день может быть меньше, подчеркнула Блинникова.Кроме усталости, к пятнице накапливается и недоделанная ранее <a href="https://ria.ru/tag_rabota/" target="_blank">работа</a>. Попытки подтянуть сразу все хвосты могут обернуться серьезными проблемами."Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим", – предупредила Блинникова.Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче, заключила собеседница радио.

https://ria.ru/20201021/nedelya-1580911231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина блинникова, россия, психология, мгу имени м. в. ломоносова, работа, общество