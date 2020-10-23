https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581186266.html

Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в решении конфликта в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:06

2020-10-23T14:06

2020-10-23T19:02

обсе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.По его словам, Минская группа <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> не добилась результатов в урегулировании карабахского кризиса."Мы продолжаем работать с Россией по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — добавил турецкий лидер.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

ДАРТ ВЕЙДЕР Чем больше читаю тут комменты умирающих от страха перед Турцией тем больше уважаю Эрдогана))) 33

Eugene Citizen Вот и ответ нашему МИДу :-) 19

58

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, россия, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире