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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581186266.html
Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в решении конфликта в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:06
2020-10-23T19:02
обсе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.По его словам, Минская группа <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> не добилась результатов в урегулировании карабахского кризиса."Мы продолжаем работать с Россией по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — добавил турецкий лидер.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
Чем больше читаю тут комменты умирающих от страха перед Турцией тем больше уважаю Эрдогана)))
33
Вот и ответ нашему МИДу :-)
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россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, россия, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в решении конфликта в Карабахе

14:06 23.10.2020 (обновлено: 19:02 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие. До меня не доходило никаких новостей о негативной позиции России по этому поводу", — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась результатов в урегулировании карабахского кризиса.
"Мы продолжаем работать с Россией по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — добавил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕРоссияНагорный КарабахТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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