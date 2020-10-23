Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в решении конфликта в Карабахе
14:06 23.10.2020 (обновлено: 19:02 23.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие. До меня не доходило никаких новостей о негативной позиции России по этому поводу", — сказал Эрдоган журналистам.
По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась результатов в урегулировании карабахского кризиса.
"Мы продолжаем работать с Россией по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — добавил турецкий лидер.
7 октября, 08:00Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта