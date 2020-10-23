Онлайн-конференция народного артиста России Николая Цискаридзе
29 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию премьера Большого театра, народного артиста России, ректора Академии Русского балета им. Вагановой, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, члена Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Николая ЦИСКАРИДЗЕ, приуроченную к Всемирному Дню балета, который впервые пройдет в этом году 29 октября в онлайн-формате в условиях пандемии.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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