https://ria.ru/20201023/tsiskaridze-1581186977.html

Онлайн-конференция народного артиста России Николая Цискаридзе

РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:07

2020-10-23T14:07

2020-10-23T14:07

анонсы

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<strong>29 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию премьера Большого театра, народного артиста России, ректора Академии Русского балета им. Вагановой, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, члена Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Николая ЦИСКАРИДЗЕ</strong>, приуроченную к Всемирному Дню балета, который впервые пройдет в этом году 29 октября в онлайн-формате в условиях пандемии.<br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952951340.html">Задать вопрос</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы