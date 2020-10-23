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Онлайн-конференция народного артиста России Николая Цискаридзе
РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:07
2020-10-23T14:07
анонсы
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<strong>29 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию премьера Большого театра, народного артиста России, ректора Академии Русского балета им. Вагановой, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, члена Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Николая ЦИСКАРИДЗЕ</strong>, приуроченную к Всемирному Дню балета, который впервые пройдет в этом году 29 октября в онлайн-формате в условиях пандемии.<br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952951340.html">Задать вопрос</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция народного артиста России Николая Цискаридзе

14:07 23.10.2020
 
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29 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию премьера Большого театра, народного артиста России, ректора Академии Русского балета им. Вагановой, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, члена Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Николая ЦИСКАРИДЗЕ, приуроченную к Всемирному Дню балета, который впервые пройдет в этом году 29 октября в онлайн-формате в условиях пандемии.

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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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