https://ria.ru/20201023/tsenzura-1581176218.html

Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook

Москва видит открытую цензуру со стороны Twitter и Facebook, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:19

2020-10-23T13:19

2020-10-23T14:13

россия

facebook

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

twitter

в мире

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<strong>КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> видит открытую цензуру со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a>, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Одна из опасностей в цифровой сфере — монополизация онлайн-пространства и отсутствие информационной прозрачности, добавила дипломат. С этим, по ее словам, России приходится сталкиваться ежедневно. "На российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты. <...> Мы видим и "охоту на ведьм", когда, например, несогласных с политикой того же самого <u><a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтона</a></u> простых пользователей, экспертов, журналистов называют "российскими ботами" и "троллями", лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция", — отметила Захарова, выступая по видеосвязи на Пятом форуме молодых дипломатов стран <a href="http://ria.ru/organization_BRIKS/" target="_blank" data-auto="true">БРИКС</a>.Первого сентября Facebook сообщил об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. К концу месяца Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik.В ответ на это МИД неоднократно призывал компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

https://ria.ru/20201022/skandal-1581090619.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), twitter, в мире