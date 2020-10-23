Польша устранила проблемы с транзитом нефти из России

"Все могут оказаться в проигрыше". Эксперт о предложении по добыче нефти Эр-Рияд предложил ОПЕК+ обсудить рост добычи в начале 2021 года. В эфире радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов поделился своим мнением по этому вопросу.