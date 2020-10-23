https://ria.ru/20201023/tranzit-1581226304.html
Польша устранила проблемы с транзитом нефти из России
Варшава устранила проблемы с транзитом российской нефти через территорию Белоруссии в Польшу, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:37
2020-10-23T16:37
2020-10-23T18:27
россия
белнефтехим
польша
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Варшава устранила проблемы с транзитом российской нефти через территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, сообщил пресс-секретарь "<a href="http://ria.ru/organization__217/">Белнефтехима</a>" Александр Тищенко."Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти", — сказал он.Ранее Тищенко сообщил, что транзит российского топлива через Белоруссию временно приостановили из-за технических проблем на территории Польши. Польская сторона запросила приостановить транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь — Брест. Белорусский оператор "Гомельтранснефть Дружба" принял меры по обеспечению транзита запланированных объемов смеси, которая накапливалась в резервуарах производственно-диспетчерской станции "Мозырь".
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/neft-1580598033.html
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польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белнефтехим, польша, белоруссия, экономика