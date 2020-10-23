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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/tramp-1581289248.html
Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предрек резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго судьбу города-призрака после того, как американский лидер в ходе... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T23:35
2020-10-23T23:35
президентские выборы в сша — 2020
билл де блазио
дональд трамп
джо байден
флорида
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_de_Blazio/" target="_blank" data-auto="true">Билл де Блазио</a> предрек резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Мар-а-Лаго судьбу города-призрака после того, как американский лидер в ходе дебатов назвал городом-призраком Нью-Йорк.В четверг прошли заключительные предвыборные дебаты между Трампом и кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Во время обсуждения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Трамп заявил, что хочет открыть школы и запустить экономику в целом. Он также заявил, что "Нью-Йорке – это город призрак", а "бизнес умирает".В пятницу мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио отреагировал на заявление Трампа."Жители Нью-Йорка возрождают наш город сильнее, чем когда бы то ни было. Это не что иное, как героизм. Единственным "городом-призраком" будет Мар-а-Лаго после того, как вас отправят в отставку в день выборов", - написал де Блазио в своем <a href="https://twitter.com/NYCMayor/status/1319453516625252352" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, обращаясь к президенту США.Мар-а-Лаго является частной резиденцией Трампа во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>.
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
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билл де блазио, дональд трамп, джо байден, флорида, нью-йорк (город), сша, в мире

Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака

23:35 23.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 23 окт – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предрек резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго судьбу города-призрака после того, как американский лидер в ходе дебатов назвал городом-призраком Нью-Йорк.
В четверг прошли заключительные предвыборные дебаты между Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Во время обсуждения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Трамп заявил, что хочет открыть школы и запустить экономику в целом. Он также заявил, что "Нью-Йорке – это город призрак", а "бизнес умирает".
В пятницу мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио отреагировал на заявление Трампа.
"Жители Нью-Йорка возрождают наш город сильнее, чем когда бы то ни было. Это не что иное, как героизм. Единственным "городом-призраком" будет Мар-а-Лаго после того, как вас отправят в отставку в день выборов", - написал де Блазио в своем Twitter, обращаясь к президенту США.
Мар-а-Лаго является частной резиденцией Трампа во Флориде.
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Президентские выборы в США — 2020Билл де БлазиоДональд ТрампДжо БайденФлоридаНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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