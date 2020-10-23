https://ria.ru/20201023/tramp-1581270022.html

Трамп заявил, что Иран и Россия не хотят его победы на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:56

2020-10-23T19:56

2020-10-23T20:22

джо байден

москва

тегеран (город)

сша

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

иран

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его мнению, поступит из <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>."Если мы выиграем выборы …, один из первых звонков, который я получу, будет из Ирана с предложением заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Ранее Трамп говорил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в короткие сроки заключит сделку с Ираном."Они (иранцы - ред.) не хотят моей победы, и Россия не хочет моей победы, это то, что уникально в отношении этих двух стран, они не хотят, чтобы я победил", - сказал президент США.Ранее в четверг в ходе заключительных телевизионных дебатов кандидат на президентский пост от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> также заявил, что Россия не хочет его победы.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> неоднократно заявляла, что не имеет предпочтений в предстоящих 3 ноября президентских выборах в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/tramp-1581207755.html

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москва

тегеран (город)

сша

россия

иран

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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