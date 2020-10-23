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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/tramp-1581270022.html
Трамп заявил, что Иран и Россия не хотят его победы на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:56
2020-10-23T20:22
джо байден
москва
тегеран (город)
сша
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
иран
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его мнению, поступит из <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>."Если мы выиграем выборы …, один из первых звонков, который я получу, будет из Ирана с предложением заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Ранее Трамп говорил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в короткие сроки заключит сделку с Ираном."Они (иранцы - ред.) не хотят моей победы, и Россия не хочет моей победы, это то, что уникально в отношении этих двух стран, они не хотят, чтобы я победил", - сказал президент США.Ранее в четверг в ходе заключительных телевизионных дебатов кандидат на президентский пост от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> также заявил, что Россия не хочет его победы.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> неоднократно заявляла, что не имеет предпочтений в предстоящих 3 ноября президентских выборах в США.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/tramp-1581207755.html
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москва
тегеран (город)
сша
россия
иран
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джо байден, москва, тегеран (город), сша, россия, дональд трамп, иран, в мире

Трамп заявил, что Иран и Россия не хотят его победы на выборах

19:56 23.10.2020 (обновлено: 20:22 23.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его мнению, поступит из Тегерана.
"Если мы выиграем выборы …, один из первых звонков, который я получу, будет из Ирана с предложением заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее Трамп говорил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в короткие сроки заключит сделку с Ираном.
"Они (иранцы - ред.) не хотят моей победы, и Россия не хочет моей победы, это то, что уникально в отношении этих двух стран, они не хотят, чтобы я победил", - сказал президент США.
Ранее в четверг в ходе заключительных телевизионных дебатов кандидат на президентский пост от Демократической партии Джо Байден также заявил, что Россия не хочет его победы.
Москва неоднократно заявляла, что не имеет предпочтений в предстоящих 3 ноября президентских выборах в США.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Джо БайденМоскваТегеран (город)СШАРоссияДональд ТрампИранВ мире
 
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