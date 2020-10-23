https://ria.ru/20201023/test-1581150977.html
В Москве провели более десяти миллионов тестов на коронавирус
Более 10 миллионов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы по вопросам... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:17
2020-10-23T11:17
2020-10-23T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Более 10 миллионов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Общее число проведенных тестов на COVID-19 в столице превысило 10 миллионов. Качественное массовое тестирование крайне важно в борьбе с пандемией, поэтому мы постоянно работаем над увеличением его объемов. На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки", - рассказала Ракова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва