https://ria.ru/20201023/test-1581150977.html

В Москве провели более десяти миллионов тестов на коронавирус

Более 10 миллионов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы по вопросам... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:17

2020-10-23T11:17

2020-10-23T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2006d2f948f83b30b203362e88aee1a5.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Более 10 миллионов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Общее число проведенных тестов на COVID-19 в столице превысило 10 миллионов. Качественное массовое тестирование крайне важно в борьбе с пандемией, поэтому мы постоянно работаем над увеличением его объемов. На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки", - рассказала Ракова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва