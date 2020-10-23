https://ria.ru/20201023/tayvan-1581209226.html
"Поэтому Россия получила Крым". Китайцы высказались о ситуации с Тайванем
Читателей газеты Гуаньча возмутили сообщения о том, что США продали Тайваню новую партию вооружений. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:31
2020-10-23T15:31
2020-10-23T18:36
россия
тайвань
китай
республика крым
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Читателей газеты <a href="https://www.guancha.cn/" target="_blank">Гуаньча</a> возмутили сообщения о том, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продали Тайваню новую партию вооружений. Госдепартамент одобрил поставку Тайваню мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов с баллистическими ракетами ATACMS, а также высокоточных ударных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО и разведывательных датчиков для F-16. Как пишет Гуаньча, баллистическая ракета ATACMS и крылатая ракета SLAM-ER способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова."Хорошо, они продают наступательное оружие, нарушают совместные коммюнике и "Закон о противодействии деятельности по расколу страны" — теперь и нам можно начинать действовать!" — добавил Немного Толстый Красавчик Фэй."Только достигнув предела терпения материка, можно обнаружить, что терпение у него бесконечное", — считает комментатор под ником Долина Осеннего Клена.Пользователь Заключенный В Яме выразил мнение, что Соединенные Штаты и Тайвань формируют ситуацию на острове, а <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пассивно реагирует.<strong> </strong>По его словам, Пекин избрал в отношении Вашингтона стратегию поиска компромисса и поддержания мира. Такое поведение расценивается Соединенными Штатами как проявление слабости, считает комментатор.<strong>"</strong>Большая стратегия России обратна китайской: она использует максимальную степень ядерного сдерживания США и Запада и не заботится об угрозе разрыва отношений с Западом. Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань", — подытожил он.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20201023/248384148.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>
https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html
Светлана Гуайдо
Крым российский потому там живут люди которые хотят жить в РФ, свое желание они высказали на референдуме. А в Тайване был референдум?
54
12
россия
тайвань
китай
республика крым
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тайвань, китай, республика крым, сша, в мире
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Читателей газеты Гуаньча
возмутили сообщения о том, что США
продали Тайваню новую партию вооружений.
Госдепартамент одобрил поставку Тайваню мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов с баллистическими ракетами ATACMS, а также высокоточных ударных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО и разведывательных датчиков для F-16. Как пишет Гуаньча, баллистическая ракета ATACMS и крылатая ракета SLAM-ER способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова.
"Глядя на эти действия Штатов, Китай рано или поздно начнет продавать реактивные системы залпового огня Кубе", — написал пользователь под ником Исчез На Неделю.
"Хорошо, они продают наступательное оружие, нарушают совместные коммюнике и "Закон о противодействии деятельности по расколу страны" — теперь и нам можно начинать действовать!" — добавил Немного Толстый Красавчик Фэй.
"Только достигнув предела терпения материка, можно обнаружить, что терпение у него бесконечное", — считает комментатор под ником Долина Осеннего Клена.
Пользователь Заключенный В Яме выразил мнение, что Соединенные Штаты и Тайвань формируют ситуацию на острове, а Китай
пассивно реагирует.
По его словам, Пекин избрал в отношении Вашингтона стратегию поиска компромисса и поддержания мира. Такое поведение расценивается Соединенными Штатами как проявление слабости, считает комментатор.
"Большая стратегия России обратна китайской: она использует максимальную степень ядерного сдерживания США и Запада и не заботится об угрозе разрыва отношений с Западом. Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань", — подытожил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>