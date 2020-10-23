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В российских городах появились такси с обеззараживающими устройствами
Такси с обеззараживающими от вирусов и бактерий устройствами появились в Нижнем Новгороде и Казани, вскоре очередь дойдет и до двух столиц, сообщил холдинг... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:18
2020-10-23T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
новосибирск
краснодар
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Такси с обеззараживающими от вирусов и бактерий устройствами появились в Нижнем Новгороде и Казани, вскоре очередь дойдет и до двух столиц, сообщил холдинг "Росэлектроника" (предприятие "Ростеха")."Холдинг "Росэлектроника" поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бактерий", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Отмечается, что устройства абсолютно безвредны для человека."В ближайшее время устройства появятся еще в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, новосибирск, краснодар, общество

В российских городах появились такси с обеззараживающими устройствами

11:18 23.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Такси с обеззараживающими от вирусов и бактерий устройствами появились в Нижнем Новгороде и Казани, вскоре очередь дойдет и до двух столиц, сообщил холдинг "Росэлектроника" (предприятие "Ростеха").
"Холдинг "Росэлектроника" поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бактерий", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что устройства абсолютно безвредны для человека.
"В ближайшее время устройства появятся еще в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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