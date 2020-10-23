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Картозия заявил о перезапуске телеканала "Супер"
Телеканал "Супер" будет переименован в "Субботу", его аудиторию переориентируют на девушек от 18 до 45 лет, такое решение принял глава "Пятницы!" и новый... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:19
2020-10-23T11:19
пятница! (телеканал)
николай картозия
медиа
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Телеканал "Супер" будет переименован в "Субботу", его аудиторию переориентируют на девушек от 18 до 45 лет, такое решение принял глава "Пятницы!" и новый руководитель "Супер" <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Kartozija/" target="_blank" data-auto="true">Николай Картозия</a>, сообщили в пресс-службе вещателя."После перезапуска "Супер" будет переименован в "Субботу" и станет телеканалом для девушек от 18 до 45 лет", - говорится в пресс-релизе.В октябре 2020 года, как напомнили в пресс-службе, было объявлено, что руководство телеканалом "Супер" переходит к Николаю Картозии, продюсеру и генеральному директору телеканала "Пятница"."Мы понимаем, чего хочет современная девушка. Просто "Пятницу" мы выращиваем как большой развлекательный телеканал и однажды сделаем его главным. А "Суббота" — это телеканал с женской моноаудиторией, самой востребованной у рекламодателей. Телеканал, на котором можно залипнуть на весь день. Суббота — это день, который после бурной пятницы девушка посвящает себе. А мы посвящаем девушкам целый телеканал — "Субботу", - отметил Картозия, слова которого цитируются в пресс-релизе.Сетка нового канала, по данным пресс-службы, будет строиться на культовых модных женских сериалах и самых интересных реалити. Обновленный телеканал станет частью экосистемы и будет плотно работать в связке с командой "Пятницы".Сроки запуска и другая детальная информация о телеканале "Суббота" пока не раскрываются.Телеканалы "Пятница!" и "Супер" входят в медиахолдинг "Газпром-медиа", который также управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА" и 2х2, кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс"), говорится на сайте холдинга.
https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581137639.html
https://ria.ru/20201020/ivleeva-1580728925.html
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пятница! (телеканал), николай картозия, медиа, общество

Картозия заявил о перезапуске телеканала "Супер"

11:19 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2018"
Вручение телевизионной премии ТЭФИ 2018 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телеканал "Супер" будет переименован в "Субботу", его аудиторию переориентируют на девушек от 18 до 45 лет, такое решение принял глава "Пятницы!" и новый руководитель "Супер" Николай Картозия, сообщили в пресс-службе вещателя.
"После перезапуска "Супер" будет переименован в "Субботу" и станет телеканалом для девушек от 18 до 45 лет", - говорится в пресс-релизе.
В октябре 2020 года, как напомнили в пресс-службе, было объявлено, что руководство телеканалом "Супер" переходит к Николаю Картозии, продюсеру и генеральному директору телеканала "Пятница".
"Мы понимаем, чего хочет современная девушка. Просто "Пятницу" мы выращиваем как большой развлекательный телеканал и однажды сделаем его главным. А "Суббота" — это телеканал с женской моноаудиторией, самой востребованной у рекламодателей. Телеканал, на котором можно залипнуть на весь день. Суббота — это день, который после бурной пятницы девушка посвящает себе. А мы посвящаем девушкам целый телеканал — "Субботу", - отметил Картозия, слова которого цитируются в пресс-релизе.
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Сетка нового канала, по данным пресс-службы, будет строиться на культовых модных женских сериалах и самых интересных реалити. Обновленный телеканал станет частью экосистемы и будет плотно работать в связке с командой "Пятницы".
Сроки запуска и другая детальная информация о телеканале "Суббота" пока не раскрываются.
Телеканалы "Пятница!" и "Супер" входят в медиахолдинг "Газпром-медиа", который также управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА" и 2х2, кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").
Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс"), говорится на сайте холдинга.
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Пятница! (телеканал)Николай КартозияМедиаОбщество
 
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