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https://ria.ru/20201023/sudan-1581236263.html
Трамп исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма
Суверенный совет Судана заявил на своей странице в Twitter, что президент США Дональд Трамп подписал решение об исключении африканского государства из списка... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:24
2020-10-23T17:25
абдалла хамдок
дональд трамп
омар аль-башир
судан
сша
терроризм
в мире
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<strong>КАИР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Суверенный совет <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судана</a> заявил на своей странице в Twitter, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал решение об исключении африканского государства из списка стран-спонсоров терроризма.В сообщении также указывается, что это "исторический день для Судана и его славной революции".Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма после выплаты компенсации американским жертвам терактов и их семьям в размере 335 миллионов долларов. США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента <a href="http://ria.ru/person_Omar_al_Bashir/" target="_blank" data-auto="true">Омара аль-Башира</a>, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана <a href="http://ria.ru/person_abdalla-khamdok/" target="_blank" data-auto="true">Абдалла Хамдок</a> сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".
https://ria.ru/20200721/1574646943.html
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судан
сша
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абдалла хамдок, дональд трамп, омар аль-башир, судан, сша, терроризм, в мире

Трамп исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма

17:24 23.10.2020 (обновлено: 17:25 23.10.2020)
 
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Matt York
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Суверенный совет Судана заявил на своей странице в Twitter, что президент США Дональд Трамп подписал решение об исключении африканского государства из списка стран-спонсоров терроризма.

"Президент США официально подписал решение об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм, о чем будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении Суверенного совета.

В сообщении также указывается, что это "исторический день для Судана и его славной революции".
Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма после выплаты компенсации американским жертвам терактов и их семьям в размере 335 миллионов долларов. США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.
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После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".
 
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Абдалла ХамдокДональд ТрампОмар аль-БаширСуданСШАтерроризмВ мире
 
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