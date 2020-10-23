https://ria.ru/20201023/sud-1581146062.html

Суд арестовал четырех исламистов, задержанных в Карачаево-Черкесии

Суд заключил под стражу четырех задержанных в Карачаево-Черкесии исламистов, намеревавшихся построить халифат, еще двоих поместил под домашний арест, сообщили... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:54

2020-10-23T10:54

2020-10-23T10:54

карачаево-черкесская республика (кчр)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Суд заключил под стражу четырех задержанных в Карачаево-Черкесии исламистов, намеревавшихся построить халифат, еще двоих поместил под домашний арест, сообщили РИА Новости в управлении <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по региону.Ранее ФСБ сообщила, что в Карачаево-Черкесии и Дагестане пресечена деятельность двух ячеек международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат, общей численностью более 20 человек. У исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, экстремистскую литературу."Четверо заключены под стражу, двое под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", - сказали в пресс-службе.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>

https://ria.ru/20201023/islamisty-1581134144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия